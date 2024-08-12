DevDays Asia 2024 台灣開發者打造亞洲最大盛會

由數位發展部指導，數位發展部數位產業署與台灣微軟聯合舉辦的「DevDays Asia 2024 亞太技術年會」12日盛大開幕。微軟在亞洲規模最大的AI活動DevDays Asia邁入第九年，今年邀集20位微軟重量級AI大神來台分享最新AI技術。微軟也在會中宣布繼在去年提前完成20萬數位人才培育計畫後，過去一年再成功培育5萬名AI人才。微軟將持續推動產業智慧發展，賦能台灣AI競爭力。

數位發展部部長黃彥男親臨現場支持並強調，很榮幸能參加邁入第九年的DevDays Asia 2024亞太技術年會，看見其成為數位開發者交流的重要平台，對台灣產業發展貢獻良多。數位發展部自成立來，一直致力於推動台灣數位經濟，近年也看見生成式AI和資安為產業帶來新機遇。近日爭取到國發基金百億元投資AI新創，需要微軟這樣的國際大廠持續支持，助力台灣新創躍升國際舞台，期待未來能繼續攜手微軟推動台灣數位經濟繁榮發展。

台灣微軟與數位發展部持續攜手推動AI應用人才的培育，並透過各項計畫，藉AI Day、AI Taiwan、AI+新銳選拔賽等合作，加速產業AI轉型。今年DevDays Asia 亞太技術年會亦扮演關鍵角色，提供前瞻AI資源串連台灣南北，賦能台灣技術人才掌握AI趨勢脈動。

AI技術是新一波關鍵典範轉移，今年亦是台灣邁入生成式AI發展的關鍵第二年。台灣微軟總經理卞志祥表示，台灣AI發展已進入實用階段。在台灣的前一百大企業中，有超過7成選擇微軟 AI 服務並已導入上線，創造AI應用遍地開花。微軟提供從AI基礎建設、到技術平台，以至共榮生態系的高度整合，以及最堅強的團隊和經驗協助客戶導入，協助台灣產業在這波AI浪潮中創造出下一個十年的領先優勢。微軟秉持『Security above all else』理念，將持續藉國際資源與豐沛經驗，從資安、人才、產業各面向，推動台灣AI生態系蓬勃發展。

微軟深耕AI數位人才，與產官學各界共同推動相關計畫。繼在去年提前完成20萬數位人才培育計畫，過去一年再成功培育5萬名AI人才，提升在地產業創新力與競爭力。GitHub Copilot在全球已擁有180萬以上付費訂閱用戶，Copilot也累積超過77,000個組織訂閱，皆顯示AI正重新建構企業與工作流程。微軟致力將生成式AI應用推展到台灣各個產業，目前已在台灣超過20個產業落地實際導入，真正實現生成式AI服務在地化。隨著Copilot for Microsoft 365已開放支援繁體中文，微軟將賦能在地產業共同迎戰新時代賽局。

一年一度賦能技術人才的DevDays Asia亞太技術年會今年以「啟．AI跨躍時代，動．共拓創新佈局」為題，8月16日（五）在高雄萬豪酒店接力舉行，已是連續第三年前進南台灣。微軟看好南台灣的厚實科技力，將活動議程、案例展示及多位總部技術專家移師高雄，與台灣政府攜手共建AI南北生態系。

開發者是AI時代的關鍵造浪者，除了多堂Hands on Lab實戰工作坊課程，更攜手台灣數個重要開發者社群以及天瓏資訊圖書，擴大成為「開發者聚落」，本次特邀以女性為優先的R語言學習社群R-Ladies Taipei，在深化創新應用的同時擁抱多元與包容。除日間豐富的大會議程，今年新增Azure SQL社群之夜，讓開發者與來自美國微軟的大神級專家近距離交流。同時亦舉辦GitHub Copilot技術實作工作坊百人Coding之夜，深入淺出提供開發者高效率的AI實作體驗。