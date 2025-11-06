SAP 賦能開發者　加速商業 AI 革新

SAP（思愛普軟體系統）舉辦SAP TechEd 2025大會，會中展示AI如何與開發流程深度整合，提升開發能力。藉由SAP Build全新AI驅動的功能、不斷擴展的生態系，以及強大的Joule AI智慧代理，開發者能夠以前所未有的速度與信心，將創意轉化為實際成果。隨著AI正在重塑專業工作的本質，SAP也致力於在2030年前為全球1200萬人提供AI所需的技能培訓。

作為SAP企業及應用開發與自動化的旗艦解決方案，SAP Build現為開發者提供了更高的自由度，支持開發者以自己偏好的工具打造、擴展與自動化。例如，習慣使用Cursor、Claude Code、Cline和Windsurf等代理式開發解決方案的開發者，現在可以使用以SAP Build新增的在地模型情境協定服務器（Model Context Protocols Servers）為基礎的SAP開發框架。Visual Studio Code用戶則可透過新的SAP Build擴充功能，直接在開發環境中存取SAP Build功能。該擴充功能未來也將於Open VSX開放，以支持更多開發環境。SAP與n8n也宣布計劃實現整合，使Joule Studio AI智慧代理與n8n智慧代理能夠協同工作。

此外，Joule Studio也推出了全新的代理開發功能，協助開發者既可以拓展SAP開箱即用的AI代理，還能基於SAP的業務數據與情境打造新的代理，並根據不斷變化的業務狀況自動調整。

每個智慧應用都來自於可信賴的數據，而SAP正透過SAP Business Data Cloud幫助開發者透過更多方式釋放數據價值。面向SAP Business Data Cloud的全新SAP Snowflake解決方案擴展，如今連接更多的開發者每天使用的數據以及AI平台，可將Snowflake的全託管數據與AI功能直接帶給客戶，使其能為每項數據及AI工作負載靈活選擇合適的計算存儲方案，同時確保數據管理、互操作性與業務語境不受影響。SAP也宣布與Snowflake建立全新的SAP Business Data Cloud Connect合作夥伴關係，進一步豐富現有的Databricks與Google Cloud整合方案，提供開發者更高的自由度，以選擇如何運用SAP的數據進行開發。

藉由SAP Business Data Cloud中data product studio的功能，開發者能將原始數據轉化為可直接使用的數據資產，以進行分析、AI與應用開發。

SAP HANA Cloud知識圖表引擎中的新擴展功能，能自動生成知識圖表。該功能可自動串聯SAP數據庫、數據列以及數據模型，幫助開發者了解數據之間的關聯與重要性，發現潛在的業務洞察。

SAP也正在升級其AI產品組合，為開發者提供所需的智慧與編排能力，協助將AI從洞察落地為實際行動。SAP推出首個企業級關聯式基礎模型Relational Pre-trained Transformer（SAP-RPT-1），這是一個全新類型的AI，不是預測句子中的下一個詞，而是預測整體業務結果。SAP-RPT-1能夠針對交貨延遲、付款風險或是銷售訂單完成等常見業務場景，進行快速且精準的預測。SAP於大會當天發布了一項針對開發者的免費試用環境。

同時，Joule新增的AI助手，能為開發者協調多個智慧代理間跨工作流程、跨部門以及跨應用的協作，真正實現自動化與自治，這些智慧助手能夠規劃、執行並完成涵蓋財務、供應鏈、人資等領域的複雜任務。此次，SAP還推出專為技術用戶設計的新AI智慧代理，例如業務流程分析AI代理，能夠幫助團隊了解工作流程的運作情形，辨識出低效率的環節，並找出可優化的工作流程，推動可衡量的改善機會。

隨著AI正在改變所有人的工作模式，SAP將致力於在2030年前將為全球1200萬人提供所需的AI技能培訓。SAP將擴展結合實用AI工具的實作型培訓與認證課程，其中包含與線上學習平台Coursera 的合作。