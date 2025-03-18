HPE VM Essentials 簡化並強化混合雲虛擬化管理

HPE宣布於全球推出HPE VM Essentials，這款具備成本效益的虛擬化解決方案旨在為企業提供更高的靈活性，協助其順利轉型至混合雲營運模式。為強化以合作夥伴為主的承諾，HPE將透過其通路生態系統獨家推出HPE VM Essentials，助力合作夥伴協助企業應變虛擬化策略的轉變。

HPE VM Essentials是套獨立的解決方案，企業可同時管理部署於現有VMware虛擬機器管理程式與HPE VM Essentials虛擬機器管理程式（基於Kernel-based Virtual Machine技術，簡稱KVM技術）上的虛擬機器（VM）。透過HPE廣泛的合作夥伴生態系統，企業可探索更開放、更具成本效益的虛擬化基礎架構未來發展。

HPE慧與科技台灣暨香港董事長王嘉昇表示，在台灣市場，企業正積極尋求能夠靈活因應不斷變化的業務需求且具備成本效益的IT解決方案。HPE VM Essentials的推出正是對這一趨勢的積極回應。此解決方案不僅讓企業能夠整合現有虛擬化環境，還能大幅降低授權成本，同時保有未來擴展至混合雲的彈性。對台灣中小企業而言，這意味著他們將能以更經濟實惠的方式獲得企業級的虛擬化體驗，進而加速其數位創新的步伐。期待與台灣優秀的通路合作夥伴一起，協助企業簡化IT基礎架構、優化資源配置，並實現真正的雲端轉型。

HPE VM Essentials支援 HPE ProLiant Compute Gen11及最新發表的Gen12伺服器，協助企業降低虛擬化環境的成本與複雜度。此外，HPE也持續擴大HPE VM Essentials對其產品組合的支援範圍，並計畫將支援範圍擴展至第三方系統。

HPE全球通路與合作夥伴生態系統資深副總裁Simon Ewington表示，HPE VM Essentials軟體採取『通路專屬』的銷售模式，藉由合作夥伴的積極參與並充分利用虛擬化市場的商機，為企業提供靈活選擇，同時降低總擁有成本。此策略也突顯與合作夥伴生態系統在實現HPE邊緣至雲端策略的重要性。

許多企業組織在虛擬化領域持續面臨各種挑戰，例如成本意外攀升、需要更具成本效益的企業級虛擬化方案，以及被供應商綁定的擔憂。HPE VM Essentials提供按插槽計費的可預測定價模式，並整合VMware與HPE VM虛擬機器管理程式。企業還可升級至Morpheus雲端管理解決方案，進而簡化混合雲部署，輕鬆應對這些挑戰。

透過「通路專屬」的銷售模式，HPE確保其合作夥伴在為企業提供HPE VM Essentials的過程中扮演核心角色。合作夥伴不僅能提供可靠且具成本效益的虛擬化替代方案，帶給企業更多選擇，還能利用HPE VM Essentials建立加值服務，深化與客戶的合作關係，同時為協助尋求永續虛擬化解決方案的企業降低總體擁有成本。