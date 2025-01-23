國科會於舉行「公民社會的淨零沙盒實驗—以科技力、社會力、網絡力構築淨零社會基盤」成果發表會，透過「公民科展」及「新書發表」的方式，全面呈現113年度沙盒計畫的執行成果，並促進跨界交流。

本次會議邀請行政院鄭麗君副院長開幕致詞，鄭副院長表示淨零轉型應「促進平等」。淨零應為所有人民、產業與地區提供機會，不讓任何人因轉型而被放棄，而是積極創造新的轉型和發展可能，包括人的能力提升，增加工作機會與報酬，支持地區產業轉型及生活轉型。透過淨零沙盒實驗，轉化為實踐公正轉型精神的公眾治理機制，並兼顧區域均衡發展。

吳誠文政委兼國科會主委表示藉由透過與產官學研的對話，以沙盒計畫的推動經驗，為淨零社會基盤轉型可滾動式提出符合台灣本土適切的淨零轉型政策建議，加速落實「均衡臺灣在地希望」與「綠色成長與2050淨零轉型」。

為實現臺灣2050淨零排放目標，行政院於112年3月核定「淨零科技方案」，並成立「臺灣淨零科技方案推動小組」，推動「公民團體創新示範與沙盒試驗計畫」（簡稱沙盒計畫），旨在整合資源推動淨零科技研發，加速實現淨零生活與社會轉型，「以人為本」為核心，透過公私協力與公民參與，致力擴大支持淨零生活的實踐與綠色社會的建構。

為推動這項牽動多元領域及跨國合作的重大轉型，「臺灣淨零科技方案推動小組」於112年正式向公民團體徵求創新淨零科技方案，至今已推動第二年。2050年的淨零轉型不再只是科技的實現，而是各界與人民共同努力的方向。

在這次活動中，展示沙盒計畫二年內共計支持35組試點團隊成果，涵蓋五大淨零科技領域，包含永續能源、循環經濟、自然碳匯、低碳農業、低碳產業與綠色生活。各團隊結合試驗主題，研擬創新解決方案，為臺灣淨零轉型提出多元視角。

公民科展邀請試點團隊展示成果海報，並促進團隊間的互動與網絡建立。透過展示，相關部會（特別是推動地方創生與公民參與的單位）可深入瞭解第三部門在淨零科技的發展焦點與進展，進一步強化政策與實踐間的連結。

為深化社會溝通並強調公民參與的重要性，推動小組於發表會中推出沙盒計畫專書《起萌行動：公民零碳實驗室》。該書以故事形式收錄多個試點團隊的創新歷程，展現沙盒計畫如何為臺灣淨零轉型奠定基礎，並期待激發更多公民團體與學術界、產業界的合作，導入更具效益的淨零科技，共創多樣化的創新解方。

成果發表會亦規劃多場次論壇，邀請產、官、學、研各界代表參與，透過對話分享沙盒計畫的推動經驗，進一步串聯相關部會的平台與計畫，為淨零社會基盤轉型提出政策建議。同時，此舉也期望成為國家希望工程的重要參考，結合「均衡臺灣在地希望」與「綠色成長與2050淨零轉型」的行動目標。

透過本次成果發表會與沙盒計畫專書的發布，期待凝聚社會各界對於構築淨零社會基盤的共識，結合科技力、社會力與網絡力，共同打造淨零生態系。在面對氣候變遷挑戰的過程，將「公民團體創新示範與沙盒試驗計畫」轉化為實踐公正轉型精神的公眾治理機制，並兼顧區域均衡發展。同時攜手各界，聚焦發展具潛力的普惠科技，推動淨零社會的全面轉型，為永續未來奠定基石。