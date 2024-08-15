HPE Aruba Networking 全新偵測與回應功能　擴展安全防禦面和異常監控

HPE Aruba Networking Central新增以行為分析為基礎的網路偵測與回應（NDR）功能，擴展了Security-first, AI-powered技術的網路產品組合。此外，HPE Aruba Networking也強化其雲端通用的ZTNA解決方案，將應用範圍延伸至園區區域網路。這項全新的地端邊緣功能將原本為雲端定義的存取控制原則直接應用於園區和資料中心，無論使用者的位置或連線方式為何，都能提供卓越的使用者體驗和一致的安全原則執行。

新推出的NDR解決方案利用HPE Aruba Networking Central資料湖的遙測資料（Telemetry）來訓練和部署AI模型，可運用於物聯網應用環境，以監控和偵測扮演關鍵任務卻易受攻擊之IoT裝置上的異常活動。隨著IoT應用蓬勃發展，將為企業組織提供更大量資料以作為AI訓練和啟動生成式AI模型，也因此偵測網路流量模式、連線狀態或裝置動態變化的需求也更顯迫切，因為這些變化可能意味著設備已遭到入侵。

HPE Aruba Networking技術與安全長Jon Green表示，企業已逐漸意識到，在資安解決方案上，網路中未受保護的IoT裝置是顯而易見的安全盲點。這些裝置可能被用於發動更大規模的網路攻擊，也是導致攻擊面不斷擴大的主要原因之一。此外，隨著資安團隊日益依賴網路來提供零信任安全解決方案，HPE Aruba Networking也提供了利用單一存取控制原則來管理地端或遠端應用資源的功能，協助企業減少重複且可能造成混淆的控制。

為加速對於威脅的回應，HPE Aruba Networking Central將攻擊檢測和新的安全原則建議相結合，攔截潛在攻擊來防禦威脅。為了確保這些建議不會影響網路運作，團隊可以在執行和回應工作流程前預覽其安全原則的變更。

HPE Aruba Networking在2024年5月的RSA大會上也發布了全新的安全解決方案，包括在HPE Aruba Networking Central中新增AI驅動的安全可視性和監控功能，以及首個SSE防火牆即服務。