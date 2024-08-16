德知士資訊引進高 CP 值資安防護 GravityZone

Bitdefender必特防毒軟體宣布授權代理商新訊—德知士資訊榮獲Bitdefender必特防毒授權代理及銷售GravityZone企業資安解決方案。身兼Bitdefender必特防毒家用版台灣獨家總代理身分，德知士資訊旗下將以家用版及企業資安版兩大產品線，為台灣消費者及企業用戶帶來全方位的安全保障。

德知士資訊繼去年開始在台灣獨家專營家用產品線，不僅在經銷通路布局方面持續擴展，也相當重視用戶意見反饋；今（2024）年開始更以在地化團隊深耕企業資安領域，透過Bitdefender GravityZone商用版系列產品，讓台灣企業輕鬆獲得高CP值的資安防護。德知士資訊在家用及商用市場雙軌並進，同步推展售前、售後運營體系，承諾對台灣市場持續投入及用心耕耘。

Bitdefender GravityZone商用版系列產品為領先業界且經濟實惠的整合式端點防護平台。GravityZone以其靈活且全面的安全功能著稱，特別是在EDR（端點偵測與回應）、MDR（託管偵測與回應）和XDR（延伸偵測與回應）等關鍵領域表現卓越。目前Bitdefender必特防毒在全球已經有廣大企業導入應用，例如法拉利企業與車隊、亞馬遜平台等等。

Bitdefender必特防毒亞太區業務總監Alexandru Ionitescu表示，很興奮與德知士資訊攜手進一步擴大合作範疇，Bitdefender GravityZone系列產品將能為台灣企業帶來世界級的資安防護，其彈性模組化的設計，可供中小企業根據自身需求靈活選擇和擴展，從而建立一個全面且具成本效益的安全架構。

根據Bitdefender必特防毒在全球2023年度網路安全評估報告指出，超過40%的企業IT技術人員表示，針對日益複雜的雲地混合，無法兼顧多個環境，受到複雜性、警報過多、以及因自身安全技能上的限制而不能做得更好；並且50%以上的企業IT技術人員表示公司購買的資安工具，實際運用了後才發現效能上名不符實。

Bitdefender必特企業資安版將能解決上述疑難，根據6月公布2024年MITRE Engenuity ATT&CK託管服務評估結果，Bitdefender必特防毒以高出95%的防禦率在11家頂尖網安供應商中脫穎而出，不僅能識別高階駭客的攻擊手法，還能在真實環境中快速回應，展現出卓越的威脅檢測能力。

本次評測中，Bitdefender必特防毒幾乎完全涵蓋所有步驟（在沒有供應商實現完全覆蓋的情況下，Bitdefender報告超過95%子步驟的惡意活動），並在可操作性類別中取得了最高結果（比平均水準高出32%），並且警報保真度最佳，沒有向安全營運團隊發出過多警報（僅生成82個警報和郵件，遠低於競爭對手平均500多個，防止疲勞警示）。

Bitdefender必特防毒商業解決方案集團總裁兼總經理Andrei Florescu表示，企業不能浪費安全人員寶貴的時間和資源來處理大量的威脅警報和電子郵件通知。MITRE ATT&CK評估除了驗證卓越的威脅檢測能力之外，還證實Bitdefender專注於排除不必要的預警干擾並提高可操作性，以提高安全團隊的效率並更快地阻止攻擊。

隨著數位轉型的加速，企業內IT團隊面臨的挑戰不斷變化，必須應對勒索軟體、網路釣魚和供應鏈攻擊的增加，而且隨著組織越來越依賴混合雲、軟體供應鏈和SaaS應用程序，企業面臨的資安威脅也日益複雜。Bitdefender必特企業資安GravityZone在多項權威第三方評鑑中均獲得優異實測，將是IT專業人員的強力後盾，協助企業在數位時代提升競爭力並確保資訊安全。