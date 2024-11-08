常用社群平台有顯著世代差距

資策會產業情報研究所（MIC）發布臺灣社群平台與通訊軟體用戶行為調查，針對前五大常用社群平台，多數網友最常使用Facebook（70%），其次依序為YouTube（53%）、Instagram（34%）、PTT（11%）與Dcard（9%），不同世代常用的社群平台已有顯著差異，18-25歲在YouTube、Instagram的常用比例逾六成，在Instagram比例遠高於整體平均，而最大眾的Facebook以35歲為分水嶺出現差異，18-35歲常用比例低於六成、36-65歲約七成五。產業分析師洪齊亞表示，網友使用社群平台的前三名原因，「觀看娛樂內容」已取代「親友關注交流」成為第一名，而第三名「獲取新聞資訊」比例較前一年提升，社群平台已從社交溝通為核心，轉變為重要的綜合資訊接收途徑。

針對通訊軟體偏好，資策會MIC調查顯示，臺灣網友最常用的兩大通訊軟體為Line（87%）與Messenger（24%），其中18-35歲的Line常用比例較36-65歲少一成左右，而18-25歲在Messenger的常用比例（34%）又比36-65歲多超過一成，產業分析師洪齊亞表示，其中Line已從社交與商務工具轉變為消費工具，雖然親友聯繫（76%）仍為最大宗用途，比例已較前一年下降，相反的，消費功能常用比例皆較前一年提升，包含：行動支付、接收/瀏覽資訊（如購物比價、理財、娛樂、學習等）、購買商品、與商家／賣家聯繫、行動會員卡／集點卡，隨著關聯功能逐漸加深用戶的黏著度，將形成其他軟體平台難以突破的發展門檻。

資策會MIC調查網友每天起床後最常接收資訊的途徑，前兩名皆為社群平台與通訊軟體，有過半網友起床後常開啟Line聊天群組（52%），其次依序為瀏覽Facebook（39%）、收發私人郵件（26%）、瀏覽網路新聞（22%）與瀏覽Instagram（20%），全年齡層皆最常開啟Line聊天群組，第二名途徑依據年齡略有差異，如18-25歲族群第二大途徑為瀏覽Instagram（44%），而56-65歲瀏覽Line Today新聞的比例為全年齡層最高。產業分析師洪齊亞表示，網友在起床後選擇的瀏覽途徑，反映出網友對資訊在意的優先順序，如35歲以下族群的注意力優先被社群通訊所分散，甚至更習慣從社群平台來獲取新聞消息，將不同活動集中於單一平台上進行。

綜觀網友對通訊軟體與社群平台的內容形式偏好，前五名中，限時動態（37%）比例最高，其他依序為錄播影片（34%）、直播影片（26.1%）、純文字（25.7%）與2D圖與照片／資訊圖表（25%），前三名皆為影像類型，比例皆較前一年成長，且直播影片從第五名提升至第三名；第四、五名的文字與圖表類型，排名與比例皆較前一年下降。調查顯示，18-25歲與26-35歲年輕族群對於限時動態有高度偏好，比例達55%、46%。而針對社群圖文廣告，資策會MIC產業分析師洪齊亞表示，有過半網友偏好閱讀1分鐘內可閱讀完畢的內容，其次偏好10字以內的關鍵字，說明消費者對圖文閱讀的耐性與注意力已愈來愈有限。

進一步分析網友對直播的偏好，資策會MIC調查顯示，最吸引網友觀看的五大類型直播內容，依序為「餐廳美食、日常用品、3C家電、旅遊行程／飯店／機票、金融理財」，整體用戶偏好觀看商品直播的前三名平台，為YouTube（39%）、Facebook（33%）與蝦皮（17%）。觀測能提高下單意願的前五名關鍵，最主要的兩大因素為商品本身是否夠優惠、是否符合需求，其次才是直播主講解仔細、中肯誠實、風格有趣等因素。產業分析師洪齊亞分析不同年齡偏好，18-25歲明顯更關注與直播主有關的因素，46-55歲更關注商品本身，另外，對於直播過程中的互動性偏好，隨著年齡增加而遞減，顯示年輕族群更看重直播是否有抽獎、遊戲、回答問題等環節。