2024 年 Red Hat 亞太區創新獎　以開源技術落實數位轉型和創新

Red Hat宣布2024（今）年Red Hat亞太區創新獎的台灣得主為南山人壽與將來銀行。Red Hat表彰其運用Red Hat解決方案應對持續變化的業務挑戰及推動創新，並肯定其所取得的卓越成就。

在瞬息萬變的全球商業環境中，處於快速成長階段的亞太地區（APAC）展現出強大韌性。憑藉充滿活力的經濟、多元文化和龐大的消費者群體，亞太地區的前景備受看好，可望為各種規模的企業帶來成長機會。而技術仍為塑造商業格局的關鍵因素，有助於企業擴展規模和推動創新。

Red Hat亞太區創新獎今年以「解鎖未來（Unlock what’s next）」為主題，表彰利用開源技術推動轉型和創新的客戶。獲獎企業展現了他們如何克服管理不斷攀升的基礎架構成本，同時應對業務需求持續變化的雙重挑戰。這些獎項亦表揚11個國家中29家得獎企業的出色成就，展現亞太地區的企業如何成功運用Red Hat解決方案以克服挑戰，並開創以客為尊的全新解決方案。

Red Hat資深副總裁暨亞太區總經理Marjet Andriesse指出，儘管2024年的經濟狀況不明朗，仍有幸見證客戶取得的傑出成就。希望在2024年Red Hat亞太區創新獎上表彰這些企業善用先進技術推動業務創新的進程。『開源』仍是協助企業發掘未來，並透過正確的工具和專業知識為成功打下基礎的關鍵。

南山人壽持續以「服務賦能」、「數位賦能」兩大轉型發展核心，優化客戶體驗、提升服務效率。南山人壽科技服務部詹瓊芬副總經理表示，此次透過與Red Hat合作導入容器平台，進一步擁抱開源軟體，不只幫助基礎架構現代化，有利加速應用程式的開發與交付，更提升運營效率與資源利用，同時加強了系統的高可用性與穩定性，厚實雲原生技術，增進數位轉型的效益，共同為市場打造美好的創新體驗。

將來銀行蔡豐名協理分享，與Red Hat的合作為將來銀行帶來了全面性的改變。在線上金融這個安全性與速度同等重要的產業中，Red Hat的解決方案得以縮短基礎架構和開發團隊之間的認知差異，在不犧牲品質的前提下加速應用程式更新。藉由Red Hat的專業支援與開源工具的整合，得以為客戶提供更優質的服務，並透過更高的敏捷性在純網銀領域保持領先地位。

根據Red Hat 2024年全球技術趨勢報告，亞太地區企業的優先投資項目為建置雲端原生應用程式、改善數位使用者體驗，以及加速應用程式／服務交付。這些調查結果突顯出創新解決方案於Red Hat亞太區創新獎五大關鍵類別中的重要性，而這些類別也反映了其賦能企業應對當今業務挑戰的領域，包括數位轉型、混合雲基礎架構、雲端原生開發、自動化和企業韌性。