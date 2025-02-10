CyberArk 與 SentinelOne 攜手推動端點與身分安全的縱深防禦

CyberArk宣布與SentinelOne旗下的AI資安平台SentinelOne Singularity展開全新整合，以防範特權存取濫用。兩大資安領導廠商平台的整合，得以將SentinelOne的Singularity Endpoint方案的強大端點偵測與應變（EDR）能力，與CyberArk Endpoint Privilege Manager相結合，打造一套全面性的資安架構，進而透過統合的AI強化安全分析，加速威脅識別與應變。

此整合還將全新的CyberArk身分數據引入SentinelOne Singularity，以支援AI SIEM和XDR應用情境，為共同客戶提供更完整的情境與關聯性，以強化威脅偵測與應變、威脅狩獵、調查分析與自動化能力。

透過CyberArk與SentinelOne的整合，企業能夠：

透過特權與資源存取控管、持續監控與深入分析，偵測並防範勒索軟體、帳密憑據竊取及其他端點攻擊。

利用全面的威脅情報與可視性，加速威脅應變與緩解措施。

透過自動化的基於政策的程式提權機制，在移除常設管理者權限的同時，於端點實施應用程式控制與密碼輪替，確保高安全性並維持使用者生產力。

透過SaaS解決方案簡化部署與營運，快速展現成果。

CyberArk策略長Clarence Hinton表示，在多雲環境下，企業正尋求新的方式來保護身分安全，並必須優先導入以身分為中心的端點安全控管與系統強化機制，以防止網路攻擊者取得立足點。透過與SentinelOne的整合，能幫助企業偵測並防範後續攻擊，例如高權限帳密憑據竊取與勒索軟體攻擊。這項合作運用AI的強大能力，結合EDR與端點身分安全的優勢，提升可視性，並強化對抗濫用特權存取攻擊行為的防禦能力。