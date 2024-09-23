遠傳助慈濟大學打造 AI 校務助理　邁向智慧校園

慈濟大學、慈濟科技大學於2024年8月1日合併，本月初完成新任校長就職暨合校典禮，合併後共有5學院、1所博雅天空書院，學生人數超過6千人。為拓展全球影響力，慈濟大學全球事務處與遠傳合作，以生成式AI技術打造國際生專屬的校務問答機器人，有如AI校務助理，提供來自全世界各地近400位國際生即時英文問答及翻譯服務，協助學生更快適應校園生活，提升學習成效。雙方也期望持續攜手擴大AI應用，共同推動慈濟大學邁向AI智慧校園。

遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民表示，透過「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術驅動數位轉型，同時為台灣電信業唯一微軟授權解決方案合作夥伴（LSP），遠傳已全方位導入生成式AI於數位治理、優化服務，並積極協助企業、公部門、醫院及校園善用生成式AI優化營運、提高生產力。遠傳與慈濟的合作淵源已久，2020年即與花蓮慈濟醫院合作推出全台第一個5G遠距診療服務，協助東部偏鄉民眾提升醫療可近性，很榮幸能從醫療跨入教育志業合作，期盼以遠傳最擅長的科技力，結合慈濟在醫護及人文素養上的優勢，攜手為慈濟大學打造智慧校園並培育新世代的AI人才。

慈濟大學資深副校長戴昌賢表示，合校後的慈濟大學有三大力願景，分別為拓展全球影響力、發展人文科技力及培植慈悲喜捨大善力，將以人工智能應用、新興科技融入教學及課程，培育良善有德、專業人文的全球公民。此次透過教育部國際專章計畫，並與遠傳合作建置AI系統，提供國際學生更即時的服務，不論是翻譯或校園資訊提供，幫助學生能夠更快適應校園生活，提升學習成效。希望國際學生可以「Study in Taiwan, Work in Global」，將慈濟「慈悲喜捨」的精神帶到世界各地，貢獻所學並回饋社會。

目前慈濟大學有近400位國際生，來自馬來西亞、菲律賓、泰國、緬甸、印尼、莫三比克、印度、烏克蘭等20多個國家。為協助國際生更方便取得校務相關資訊，適應校園生活，由遠傳協助在微軟Azure雲端建置國際生專屬的AI校務問答機器人，透過生成式AI技術，以文字即時回應。從抵達台灣前到入學後，包括重要日期/行事曆、準備文件、學費與獎學金、選課、住宿、交通方式、用餐到銀行開戶等各方面的資訊，不受語言與時間限制。未來AI機器人應用也可望擴大到其他科系及單位，提供慈濟大學師生更全方位的服務，提升校務運作效率及學習品質。