IBM 導入 GAI 與自動化工具　年省逾30億美金

IBM商業價值研究院在年初發表的《2025年五大趨勢》報告中指出，全球企業正在加快AI 規模化應用的腳步；近半數（46%）的受訪企業表示在2025年將運用AI技術優化流程，或者加速推動產品與業務模式創新（44%）。

企業級AI的應用方式也逐漸清晰；一部分企業選擇自研自建，將重點放在投資新的業務、應用和場景；然而隨著資料量呈爆炸式成長與技術快速迭代，系統面臨整合困難、甚至必須推倒重來的窘境。有的企業則傾向於利用現有的技術平台，專注於策略制定和執行，與追求長期的投資報酬。

以下是《2025年五大趨勢》報告摘要

。IBM 2024年全球CEO調查結果顯示，近半數（47%）的高階主管認為其員工應用AI的知識與能力不足；估計需要取得AI新技能的工作者約佔全球勞動力的三分之一，相當於10億人口。然而，目前僅有兩成（22%）的企業將AI列為員工教育訓練的必修課。

。超過四分之三（77%）的企業希望藉由建置生成式AI應用，加速取得競爭優勢；但僅有四分之一（25%）的企業IT架構足以支持全企業的AI應用。IBM 顧問認為，AI應用開發採取「短打」策略，也許可收立竿見影的成效；但從長遠來看，「短線操作」卻可能讓企業的「技術債」居高不下。IBM 顧問建議企業若要投身AI轉型，必須同時妥善興建IT基礎工程，維穩IT架構。

。地理定位行銷是數位行銷的重要手法之一；地點對AI應用發展也舉足輕重。近九成（86%）的企業表示營運選址受地緣政治因素的影響最大，67%的企業也表示會隨著營運地點調整AI應用內容。這兩個數字在2025年將繼續攀升。因為「地點」不僅代表AI人才庫的質與量，數據與其生態系、IT架構的成熟與韌性，AI應用等更受到當地市場環境、消費者行為、政策與法規的交互影響。

。企業積極導入生成式AI的結果之一是IT預算超支，甚至排擠了其他必要的IT支出。調查顯示，僅有18%的生成式AI投資屬於新增經費。在生成式AI技術還無法自證足以持續創造高ROI之際，IBM顧問建議企業採用開放創新模式與敏捷開發，搭配基於實證的決策流程，將有限的企業資源聚焦於有機會產生最大效益的生成式AI專案。

。創新商業模式是全球CEO們普遍認為未來三年裡要面對的最大挑戰。企業營收成長來自於創造以AI賦能的個人化體驗，感動消費者，鞏固品牌忠誠度。IBM顧問認為，滿足今日客戶需求的最好方式是採取「聯合作戰」模式，透過開放的商業模式，整合串連企業內外部的能力、專業與資源，增加創新能量。

今日的IBM是企業加速AI規模化應用的最佳夥伴。由IBM主機、Power伺服器、儲存設備及IBM公有雲組成的技術底層，為企業提供開放、安全、可擴展的IT基礎架構。企業基於混合雲平台紅帽OpenShift，可以構建並靈活地部署工作負載，這也是企業IT現代化轉型的重要能力。IBM的企業級AI平台watsonx則為企業搭建開放、可信的人工智慧底座。作為業界唯一「內有技術團隊、外在全球營運」的企業級諮詢團隊，IBM諮詢以深度量身定做的方式，為全球傳統企業和新創公司提供從策略諮詢到混合雲與 AI 轉型的全方位企業級顧問服務。

IBM不只是企業級AI技術的領導者，也是AI賦能轉型的積極實踐家。在過去數年間，IBM已經在人力資源、IT、財務管理、供應鏈、採購、營運、業務管理等多個業務領域導入生成式 AI 和自動化工具。根據2024年第三季財報顯示，IBM藉由啟動一系列「生產力計畫」，提升企業效率，該年節省營運成本超過30億美元。