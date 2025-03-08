台灣大在台獨家代理 Perplexity

對話式AI搜尋引擎Perplexity正式進軍台灣市場。台灣大哥大與Perplexity達成獨家合作，成為Perplexity 在台灣的獨家電信合作夥伴，目標加速AI搜尋服務在台灣的普及，為企業和消費者大幅提升資訊獲取效率與體驗。

作為世界最有價值的AI獨角獸之一，Perplexity深受科技領袖的青睞，輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳是每日重度使用者，曾公開讚譽Perplexity是他最偏好的聊天機器人。Perplexity整合聊天機器人與傳統搜尋引擎的優勢，整合OpenAI、Anthropic、xAI和Gemini等供應商的主流AI模型，以及Perplexity自行開發的模型Sonar和R1 1776，使用者僅需自然提問，即能獲得精準答案與豐富資料來源。其跨平台支援，無論Web、iOS、Android皆暢行無阻，為使用者打造最佳化求知體驗，驅動AI搜尋的創新浪潮。

以其創新的AI搜尋技術顛覆傳統搜尋模式，運用生成式AI即時提供準確的搜尋結果並附上可靠的資料來源，提升搜尋的透明度與可信度，改變使用者的搜尋體驗。Perplexity提供免費版與每月20美元的Pro版本，Pro版相較免費版具備更多進階功能，包括無限次Pro搜尋、文件上傳分析、彈性選擇進階AI模型進行摘要。Pro搜尋可透過整合最新的大型語言模型（LLMs）多輪互動提供更精準、深入的答案，特別適用於產業趨勢、技術變革、市場動態等高時效性查詢。

在MWC世界行動通訊大會期間，台灣大哥大個人用戶事業群商務長林東閔與Perplexity共同創辦人兼執行長 Aravind Srinivas進行了深度交流，雙方聚焦於如何透過AI搜尋技術提升用戶體驗，攜手進入AI搜尋的超進化時代。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大持續積極投入AI研發，賦能百工百業即刻升級、降本增效，同時也加速與國際AI新創結盟，為顧客帶來最新、最優質的解決方案。Perplexity作為AI獨角獸，近年積極拓展全球市場，繼在韓國與SK電訊、日本與軟銀（SoftBank）、新加坡與新電信（Singtel）合作後，台灣大很榮幸成為Perplexity在台灣的獨家電信合作夥伴，把這個極好用的AI搜尋、研究工具，帶給台灣大的千萬用戶。他進一步表示，自己愛用Perplexity近兩年，過去經常花費數小時的資料找尋、整理工作，大幅縮減為數分鐘，大大增加自己的工作效率，以及資訊與知識吸收的效率，很期待台灣大用戶，都能享受Perplexity帶來的巨大價值。

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，AI重塑人們與世界互動的方式。台灣大已在營運過程中，從技術、硬體到服務等各方面導入AI，將其融入用戶的日常生活。透過引進多款AI手機，並由全台門市人員擔任科技顧問，提供用戶AI科技諮詢。台灣大推動「AI智慧生活課程」，鼓勵全民學習AI，打造AI 智慧生活圈。此次與Perplexity合作，傳遞給用戶最頂尖的 AI 搜尋服務，賦能用戶能所不能。

Perplexity共同創辦人兼執行長Aravind Srinivas表示，與電信公司建立合作關係，是全球策略核心，台灣做為推動全球AI發展巨大引擎，對AI發展至關重要。很榮幸能與長期致力於AI發展的台灣大哥大成為夥伴，攜手將Perplexity Pro推廣給更多人使用，接下來台灣大哥大的用戶將能體驗Perplexity Pro的「智能代理式搜尋」（agentic search），以最高效率且值得信賴的方式即時掌握最新趨勢。