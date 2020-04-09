網擎資訊與匯智資訊合作優化行銷電子報發信服務

企業銷售行為從過去集中行銷業務資源的管理，開始走向遠距辦公、在家辦公或業務銷售不限工作場域的分散性模式。業務不進公司也能夠透過雲端服務快速開發商機。使用網路行銷工具的企業規模，也不再僅止於小型或微型企業，更多的中大型企業也開始積極評估遠距業務服務。

為因應不同企業應用需求，網擎資訊與匯智資訊技術合作優化行銷電子報發信服務，針對企業不同的發送需求，網擎資訊提供以量計價型的Green電子報發信服務，匯智資訊則提供月租型MaxEDM大量發信服務。

網擎資訊雲端企劃處協理張世鋒表示，電子報行銷一直是中小企業善用的工具，針對不定期大量發信需求的用戶，網擎資訊提供的Green電子報用量型服務，除繼承Openfind電子郵件技術核心，確保大量發信的穩定，用戶提供合法有效的名單下，透過郵件分散式技術，最高可達到99%以上的高送達率。

匯智資訊副總經理王耀章指出，針對定期大量發信需求的企業客戶，匯智MaxEDM服務提供給企業月租型的選擇。除了結合網擎技術外，加上主機代管服務優勢，提供客戶完整網路經營的平台，支援Azure、AWS、GCP雲端平台串接，另可選購企業行銷推廣工具，提供高達70種以上的歷程報表，完整記錄收件者的閱信行為。