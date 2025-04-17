數產署攜手後量子資安產業聯盟發布「後量子密碼遷移指引」

為協助我國資安產業發展後量子密碼（PQC）相關解決方案、推動各產業接軌國際密碼標準，數位發展部數位產業署（簡稱數產署）攜手「後量子資安產業聯盟（PQC-CIA）」，於臺灣資安大會舉辦「後量子密碼遷移暨晶片應用產業論壇」，正式發表我國首版《後量子密碼遷移指引》。本次活動邀請金管會、數發部資安署、內政部、經濟部、教育部、中央研究院、資策會、工研院，以及產業公協會與產業代表等產官學研共同見證，為臺灣邁向量子時代奠定關鍵基礎。

隨著量子電腦技術迅速發展，全球正加速部署後量子密碼轉型，包含美國國家標準與技術研究所（NIST）及英國國家網路安全中心（NCSC），都預計在2035年全面停用傳統加密演算法。數產署署⾧林俊秀表示，數產署發布後量子密碼遷移指引，有助於產業獲得後量子密碼學的保障，預先建構更安全的資安環境，更是資安韌性與國家安全的關鍵布局。聯盟總召集人李維斌也指出，將以推動臺灣產業達成「PQC Ready」為目標，協助產業及早因應量子資安挑戰，讓後量子密碼遷移順利過渡。

因應國際趨勢，數產署輔導資安廠商投入後量子密碼技術發展並進入產品開發階段，論壇邀請中華資安國際、伊諾瓦科技、全濠科技、振生半導體、勤晁科技、匯智安全、歐生全等七家⾧期深耕後量子密碼技術的廠商，從「公鑰基礎設施、國防網路、安全晶片、數位簽章、網通設備、零信任身分識別」等面向，分享遷移實務與應用經驗，協助產業因應量子時代資安風險。

本次活動匯集政府、產業與學研界智慧與資源，展現我國積極推動後量子資安轉型的決心，為建構更具韌性與國際競爭力的資安環境，邁出關鍵的㇐步，未來數產署也將持續與各界合作，推動資安產業後量子資安技術研發與應用落地，協助我國產業強化資安韌性，掌握國際趨勢，迎向安全可信的量子時代。