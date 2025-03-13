Openfind Mail2000 結合 GAI 提升營運效率達 23%

隨著人工智慧技術日新月異，全球已掀起一股強勁的AI浪潮。各行各業無不積極擁抱AI。美國全國經濟研究所（NBER）最新研究告顯示，在2024年8月有高達39.4%的成年人使用生成式AI（GAI）。在這些使用者當中，32%的受訪者表示一周內至少使用一次。IDC更預測2025年全球AI支出將達2270億美元，2030年則將超過19.9兆美元，這預示著未來AI將更深入地融入我們的工作與生活，帶來更多創新與變革。有鑑於此，網擎於今年獨家為中小企業推出全新的AI服務，全產品都有AI賦能加持，協助企業積極擁抱AI加速數位轉型。

2025開春之際，為因應百工百業用AI的需求，Openfind全產品線由Mail2000率先推出多項AI功能，包含使用AI撰寫信件，速度提高50%，時間大幅減半，再透過AI摘要信件，讀信時間可減少67%。Openfind產品經理林承億表示，以10人規模的中小企業員工為例，每員工每天處理30封信件， 導入AI功能後，每年省下超過4,600小時，人力成本調節相當於92.5萬台幣，有效提升產業或組織營運效率高達23.1%。

Mail2000 C7版本共計推出五項AI亮點，主要讓使用者加快處理郵件速度，包括：AI信件摘要、輔助寫信及信件改寫，當使用者需要大量快速瀏覽郵件時，面對內容冗長的信件，例如合約、專案報告或會議紀錄，可利用AI自動擷取重要資訊，搭配AI輔助寫信，在讀取摘要內容後迅速回覆，還輔以內文改寫功能，進行拼寫與語法錯誤檢查或是調整商務化用語，讓信件內容更專業，更符合溝通對象的需求，提高整體郵件處理效率。

林經理指出，此版本針對經常需處理大量郵件的業務或客服人員，提供AI搜尋條件生成及智慧分類功能，AI搜尋條件生成可根據使用者的描述，自動解析需求並推薦適合的搜尋條件，幫助快速定位目標信件。智慧分類可根據使用者預先設定的信件分類規則，自動判斷新郵件應歸屬的信匣，並在收件匣中加上對應的標籤。而且AI會學習新的分類方式，持續優化準確度，提升信件管理效率。

展望2025下半年，Mail2000研發團隊會持續開發更多符合市場需求的AI功能，目前規劃針對回信效能上再強化，可根據郵件內容，智慧分析可回覆的重點，並提供適當的回信方向，以及信件轉換行事曆可自動分析郵件內容，辨識其中的關鍵資訊，如會議時間、活動日期、截止期限等，並快速將其轉換為行事曆事件，幫助使用者更有效地管理時間與工作計畫。