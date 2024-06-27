從傳統釣魚到進階手法　企業如何應對新型郵件攻擊

近年來企業數位化，以及AI等各類新技術和科技快速發展，資訊安全威脅也並未停歇，攻擊頻率愈加頻繁、手法更為複雜。為了能抵禦不斷變化攻擊手法，就需要企業保持高度警覺，並積極了解可能遭遇的潛在威脅來強化自身能力，提升資安韌性的同時達成ESG永續發展。

Openfind OSecure郵件資安團隊近期在亞太地區客戶中觀察到的三大威脅趨勢，包含惡意附檔程式、釣魚攻擊，以及進階郵件攻擊。同時在2024年Sophos威脅報告中提到，電子郵件攻擊的型態已從單純的傳送釣魚URL轉為更複雜的手法。郵件資安研究人員發現，犯罪分子通常會冒充合法身份，向企業用戶寄送帶有惡意附檔的電子郵件。傳統的垃圾郵件防護機制會檢查郵件的內容特徵並進行處理，為了規避這些偵測機制，網路罪犯開發出新的手段，例如將文字轉化為圖片，或在郵件內文及附件中嵌入QR Code來替代傳統的URL。

根據統計調查數據指出，企業所面對的惡意程式與勒索病毒主要由電子郵件發佈，其中三大惡意程式類型分別為Office檔案、Windows應用程式與壓縮檔。因此，能效阻擋病毒、進階惡意程式及零時差攻擊（Zero-Day Attack）的防護機制對企業來說相當重要。特別是現今網路罪犯分工越來越細，釣魚網頁已經幾可亂真，惡意攻擊的背後是龐大的黑色產業鏈，要能有效防止釣魚攻擊，除了要有資安意識之外，還需要具有最新情資的工具自動輔助攔截。專業的郵件防護機制能與時俱進的保持更新，隔離阻擋加密附檔病毒信、新型QR Code釣魚信等等新型態APT進階威脅攻擊。

無論是惡意程式、勒索病毒，乃至於社交工程或釣魚攻擊，在郵件平台的第一線防護，都是企業資安攻防的前哨戰。許多大型的雲端工作平台如Microsoft 365，雖提供垃圾郵件過濾（Spam Filtering）與基於特徵值的（Signature-based）病毒防護等功能，但這些基礎防護機制，並未能保護企業用戶免於APT等針對性攻擊。建議企業可評估導入更專業的第三方電子郵件防護，以提升工作平台之安全性。