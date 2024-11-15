Microsoft 365 資料落地服務正式啟用

台灣微軟宣布啟動「AI+Taiwan」計畫，除包括Microsoft 365在台資料中心落地服務正式啟用，賦能過去受法規監管的產業能奠基於合規與安全性，享有雲端服務的彈性與敏捷性，更將藉由微軟全球豐沛的資源加速在地產業智慧轉型，推出多元人才培育計畫與免費課程提升台灣科技力。

同時，微軟也與政府共築資安聯防，透過分享情資以及推動零信任架構等，保障台灣網路安全，攜手產官學研各界打造數位韌性，實現AI智慧島嶼願景。行政院院長卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫，以及美國在台協會處長谷立言、金融監督管理委員會代表、衛生福利部共襄盛舉。

隨著全球產業走向區域化、多元化及永續發展，各地資料中心的建置勢在必行；微軟自2020年宣布台灣資料中心投資計畫，經歷四年精心建設，Microsoft 365資料落地服務即日起正式啟用。根據IDC最新研究報告指出，微軟與其合作夥伴生態系在未來四年內（2025-2028），將為台灣創造48,815個工作機會，其中更包含16,078個IT技能相關工作；更推估於2025年，微軟每創造1美元營收，將可帶動整個合作夥伴生態系創造6.67美元營收，而在台灣資料中心區域的加持下，至2028年這個數字將成長到7.12美元。

台灣微軟總經理卞志祥表示，資料中心能將資安、數據、雲端與AI應用相結合，進而塑造出完整的產業生態鏈，促動區域內的快速創新與發展，很高興宣布正式啟動微軟『AI+Taiwan』計畫，首先針對Microsoft 365資料落地服務的啟用，將使台灣受高度管制的產業也能享有高效、安全且合規的雲端服務，全面釋放各產業的發展機會與潛能。此外，微軟也將透過多元的人才培育計畫，深耕在地人才科技力，結合台灣在軟硬體綜合實力上的優勢，為台灣AI經濟挹注安全且穩健的全新動能。

微軟目前除了在每年DevDays Asia亞太技術年會、AI Tour等活動積極引入全球技術資源，賦能在地開發者與企業人才，更持續透過「數位職能超群計畫」提供免費數位技能課程以及「旭日計畫+」媒合產業人才；也宣布推出「CODE；WITHOUT BARRIERS」計畫，目標在明年六月底前培育30,000名台灣女性AI人才，內容為6小時的免費「一日AI上手營」課程，其中包括AI及Copilot等技能培訓，並將助其取得國際專業證照，為台灣注入女性科技新力量。此外，微軟也推出一系列Copilot相關免費線上資源，並持續攜手產官學各界深耕技術培育、厚植在地數位人才，全面提升台灣AI競爭優勢。

行政院院長卓榮泰也親自蒞臨記者會表達支持，今年適逢台灣與微軟合作邁入第三十五週年的重要里程碑，微軟推出的『AI+Taiwan』計畫，正好與政府推行的『Taiwan+AI』計畫相輔相成，以打造台灣成為『智慧科技島』，推動國家產業升級、與世界連結。而在政府推動的五大信賴產業中，半導體與人工智慧便是核心關鍵，正全力推展『AI產業化、產業AI化』，同時也高度重視科技韌性、人才培育及資通訊安全等關鍵議題。期待微軟在台資料中心的落地服務，為台灣產業升級揭開新篇章，並以此為一成功案例，讓世界看見台灣，也把世界引進台灣。

微軟在全球擁有超過60個資料中心區域與300個資料中心，為90多個市場、超過10億名客戶提供200多項雲端服務，積極串聯國際頂尖資源與在地產業，賦能在地各產業強勁的AI研發創新動能；微軟在台更已協助超過20個產業導入生成式AI服務，並促成上百個解決方案落地，同時也正助力合作夥伴開發結合AI、物聯網及機器學習的相關服務，創造產業商機。