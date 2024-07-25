Microsoft Entra Suite 強化身份驗證零信任架構與治理

AI的演進降低了駭客的攻擊門檻，包括產出惡意程式碼、增進網路釣魚和社交工程等，進行高可信度與更具破壞性的攻擊；在面臨不斷增加的各式網路威脅，「零信任」策略對於確保企業組織的安全性至關重要。

微軟推出Microsoft Entra Suite，並宣布在微軟統一資安營運平台上啟用Microsoft Sentinel，透過全面的員工安全存取解決方案，以及統一的威脅防禦和態勢管理介面，協助企業強化身份驗證零信任架構與治理，不再需要如同過往購買大量且繁瑣的多項資安產品，即能促使保護存取更加安全，並協助快速識別和彌補安全漏洞、偵測網路威脅、縮短回應時間和方便營運管理。

這次微軟在Microsoft Entra系列中推出Microsoft Entra Suite，將協助企業組織採取主動式零信任安全策略，以更全面的安全原則、威脅防護和治理機制，整合跨身份識別、端點、網路、應用程式、資料和基礎設施的防禦策略，並可在地端、混合雲或多雲的環境中提供深度的網路安全防禦。

根據微軟最新數據顯示，高達66%的數位攻擊路徑涉及不安全的身份憑證；Microsoft Entra Suite能夠簡化零信任架構從預防、偵測到回應的週期部署，協助企業組織透過單一存取引擎，整合管理內部跨身份、端點、私有或公用網路的安全策略，統一管理身份識別和網路存取安全，讓企業組織輕鬆完成使用者驗證、防止過高的權限、改善偵測，以及對所有使用者和內部資源採取強制的存取控制等。單一整合的控管方式更便於IT人員操作，能降低其工作負擔，而內建的Microsoft Copilot for Security更可協助專業人員快速回應與識別風險。