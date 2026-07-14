QNAP QBoat-300 NAS 讓 MES 與 AOI 資料不中斷的工業級邊緣資料中樞

威聯通科技（QNAP）發表QBoat-300，一款專為工業4.0邊緣運算設計、堅固耐用的工業級邊緣資料中樞。QBoat-300搭載專業QTS作業系統，內建四核心ARM Cortex處理器、4 GB記憶體與3個M.2 NVMe PCIe SSD插槽，即使在極端環境中也能提供穩定、高效能的資料存取。QBoat-300核心採用被動式散熱機構與DIN-Rail導軌掛載設計，是智慧工廠、自動化控制櫃與智慧物流的理想選擇。

在AOI、自動光學檢測、機台感測器與PLC控制系統持續產生大量資料時，QBoat-300可先於邊緣端接收並緩衝數據，即使MES、資料庫或後端NAS暫時忙碌，仍能確保資料完整寫入，避免產線因資料中斷而停機。QBoat-300可作為OT現場設備與IT中心儲存之間的橋樑，協助企業逐步導入智慧製造與數位轉型。透過邊緣緩衝架構，企業可減少因網路異常、後端儲存維護或資料庫尖峰負載導致的生產數據遺失風險，降低停機成本並提升產線可用性。

QNAP智慧儲存產品處總監許博傑表示，工業領域需要能夠處理嚴苛邊緣運算任務的智慧、現代化資料管理方案。我們開發的QBoat-300可作為MES的關鍵緩衝中樞。它確保了資料流的連續性，並緩解突發流量尖峰的挑戰，有效降低網路負擔，同時極大化營運效率。

QBoat-300主要特色