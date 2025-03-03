達梭系統與 KUKA 合作　提升機器人和自動化效率

達梭系統（Dassault Systèmes）宣佈與KUKA建立合作夥伴關係，為製造業提供全面的解決方案，以滿足機器人和自動化領域日益增長的需求。

根據協議條款，達梭系統將加入KUKA的工業軟體解決方案數位生態系統mosaixx，讓KUKA的客戶可以輕鬆購買和使用達梭系統3DEXPERIENCE平台及應用。透過擴展客戶對虛擬雙生（virtual twin）技術的使用範圍和增強協作功能，達梭系統與KUKA以及新成立的KUKA Digital部門可以攜手為企業創造新機會，推動開發更高效、靈活應變的解決方案，實現營運方式的轉型。

在人工智慧、能源效率等趨勢的推動下，全球工業機器人安裝市場價值估計已達165億美元。2024年，全球工廠中運行的工業機器人數量已超過400萬台，預計到2026年，每年的安裝數量預計將增至718,000台。

KUKA集團於2024年推出mosaixx，旨在為此持續增長的領域提供開放、協作的工業軟體雲端平台。該平台為系統整合商和工程師提供廣泛的解決方案，無論何種機器類型或製造商，均可使用生態系統方法推動工廠車間（shop floor）和生產機器的數位化和自動化。

達梭系統的3DEXPERIENCE平台及應用被廣泛用於全球工業設備產業，以在實際生產或實施產品、流程和基礎設施之前，運用實時資料對其進行虛擬設計、模擬和建造。

KUKA Digital執行長Quirin Goerz表示，透過與達梭系統的合作，能夠運用虛擬雙生技術擴展mosaixx產品組合。工程師可以使用實時資料進行模擬和分析，同時精簡的協作流程幫助系統整合商靈活應用，以增強適應性和創新能力。

達梭系統專業客戶事業部全球資深副總裁Gian Paolo Bassi表示，透過與KUKA的合作，可以最佳化對3DEXPERIENCE平台及CATIA、DELMIA和SOLIDWORKS等眾多應用的存取。這將為企業開闢全新可能，幫助其能夠從虛擬世界獲益，並在汽車、航空航太、電子、金屬加工、物流、醫療保健等多個領域開展協作和創新。