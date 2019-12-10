富士通全新羽量級 UH-X 系列筆電　搶佔行動辦公趨勢

因應日漸增高的行動辦公趨勢，富士通秉持著技術創新精神，並維持在日本生產線製造，在台灣推出全新的UH-X系列，擁有時尚俐落外觀，重量更是精簡至778克，成為市面上最輕巧的筆電之一，讓職場OL也能輕鬆帶著走。

針對高階用戶的UH-X系列筆電，以鎂合金金屬材質製成，擁有13.3吋的防眩螢幕，僅778克的重量和15.5毫米的極致薄感設計，搭配孤島式鍵盤，其鍵帽採用弧形設計，讓手指在打擊鍵盤時更為服貼舒適。

UH-X系列最高搭載Intel Core i7處理器，內建Intel超高清顯卡620，同時附有LED背光燈和三款不同規格的USB埠，提供充足的擴充介面。其中一組USB-C 更支援Power Delivery充電功能，用戶可藉PD充電器或流動充電器直接為進行充電或資料傳輸，省去攜帶變壓器的不方便，符合輕巧易攜的需求。

因應現代人來往於各式工作環境，FUJITSU UH-X通過嚴格的強度測試，能承受正面加壓200kgf的重力，另外在螢幕四邊採用厚框結構、機身側面採用一板式構造和加固框架以減輕開關時所造成的變形，同時兼顧輕盈機身和耐用設計的考量。

此外，為了協助用戶更安全聰明地進行操作，FUJITSU UH-X設有富士通 BIOS鎖、硬碟加密及防盜鎖插槽等安全設定，為關鍵資料安全再升級；同步，用戶還可藉由支援臉部辨識的網路攝影，以Windows Hello 人面辨識功能，快速完成登入，協助系統管理權限，減低資料外洩的風險。FUJITSU UH-X不僅成功演繹時尚品味，且同步備有高度安全性、耐用性和通用性，實屬職人必備！