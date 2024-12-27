Synology ActiveProtect 備份一體機　全域保護營運資料

Synology資料保護解決方案ActiveProtect備份專用一體機，整合了備份軟體、伺服器和儲存空間，提供完整的安全機制和靈活擴充彈性，並簡化企業過往複雜的資料保護流程，全方位守護跨平台資料，更採用透明且極具成本效益的計價模式。

Synology執行副總裁劉家宇表示，資料保護應該是賦予企業力量，而不是成為組織的負擔。ActiveProtect融合Synology軟硬體研發設計及整合的專業經驗，加上長期深入研究市場需求，有信心ActiveProtect將超越企業對資料保護的期望。

ActiveProtect備份專用一體機的主要功能包括：

集中化解決方案：ActiveProtect將備份、還原和管理整合在單一伺服器中，企業無需自行拼湊、分開採購軟硬體。

跨平台資料保護：透過直覺的單一介面保護PC、Mac、檔案和實體伺服器、虛擬機器、資料庫和Microsoft 365服務。

極簡管理：ActiveProtect Manager（APM）具備高度可視化介面，便於用戶管理或監控多達150,000個工作負載或2,500個站點。

進階安全機制：提供不可竄改備份、網路與實體隔離功能（Air-gap），以防範資安威脅並滿足法規遵循。

卓越效能：支援增量備份、來源端資料去重複化與全域資料去重複化技術，減少高達99%的網路負載及50%的儲存需求，提升備份效能並降低營運成本。

獨特計價模式：企業僅需一次性購買ActiveProtect，即可享有完整的資料保護服務。ActiveProtect內含三台備份伺服器的CMS管理授權，若企業欲部署更大規模的備份架構，可再額外採購所需授權。