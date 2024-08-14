Progress 推出 MarkLogic FastTrack 助企業運用連網資料的潛能

Progress推出Progress MarkLogic FastTrack，這是一個用於建立資料和搜尋驅動應用的UI工具包，能視覺化探索儲存在Progress MarkLogic platform中的複雜互聯資料。使用MarkLogic FastTrack UI工具包建構的應用程式，可協助資料用戶、分析師和決策者透過互動式、用戶友好且視覺豐富的介面，發現獨特的洞察和關係。

雖然企業增加更多樣性的資料類型以提供背景資料作為業務分析的參考，但很難獲得深入的洞察，因為大多數商業智慧工具一次只能提供一個面向的視覺化資料，只能部分展示正在發生的情況。資料和分析決策者必須彌補僅有的分析資料與行業所需的豐富分析背景的差距。

隨著MarkLogic FastTrack的發表，Progress協助IT和資料專家能夠更好地協作，為整個企業的員工和決策者提供可視化的企業資料存取，以支援戰略業務計劃並回應其他分析工具無法解決的複雜問題，顯著縮短探索時間。此外，企業可以透過增強自動化資料分析和解釋的能力，加速業務洞察並增加AI驅動的應用程式和系統的深度，縮短資料到有價洞察的生命週期。

MarkLogic FastTrack是一款利用Progress KendoReact UI庫的React UI工具包，包括可自訂的元件和多模型資料可視化技術，用於建構從搜尋到可視化的應用程式。這些即用元件讓開發團隊能夠更快速的選用所需的功能，將終端用戶應用所需的功能組合速度，相較從頭開始超前90%。與MarkLogic Server的本機整合，可顯著簡化應用程式開發和資料存取，無需ETL或API設計。內建的資料同步功能，讓開發團隊可以輕鬆創建介面，並在單一UI中展示地理空間、時間和圖形資料之間的關係。

除了對開發人員帶來顯著優勢之外，MarkLogic FastTrack還幫助資料使用者和決策者，在一個互動、視覺化的介面中，更輕鬆地搜尋、探索和分析企業在私有資料庫、公共資料、開源情報等專有的資訊。他們可以利用資料探索技術來分析和理解大量複雜資料，並深入了解底層模式和關聯，以便做出更明智的決策。例如對於流行病學，分析師可以執行地理時間的探索分析，以了解資料隨時間變化，在不同地點分佈上的差異。

使用MarkLogic FastTrack建立的應用程式可以追溯事件、調查和防範詐欺或災難、關鍵資訊與實體資產等監控和管理。 MarkLogic FastTrack擴展了MarkLogic平台的功能，透過增加視覺化資料探索、進階分析和UI開發功能，提供靈活的端到端資料管理，讓企業擁有建立高階應用程式和連接用戶體驗的工具。MarkLogic FastTrack內建功能包括：

可自訂的UI元件：高效能且功能豐富的React UI元件，透過開箱即用的功能更能滿足業務需求。

自訂搜尋面板和動態篩選器：幫助終端用戶能夠輕鬆瀏覽和詳細探索大量資料。

適用於任何資料的可視化技術：地理空間地圖、時間軸、網路圖、圖表和文字元件，使用者可以發現資料的各面向，加速明智的決策。

資料存取層：透過與MarkLogic Server的預先建置整合，簡化應用程式開發和資料存取，無需ETL或API設計。

全文搜尋：由MarkLogic本機搜尋功能提供支援，提供來自MarkLogic資料庫中的即時相關結果。

示範應用程式：易於遵循的範本，用於快速開發常見場景。

Progress應用和資料平台部門執行副總裁兼總經理John Ainsworth指出，可組合、基於組件的方式來建構應用程式，有助於提高敏捷性、提高開發人員生產力並加快洞察速度，所有這些在現今高度複雜、快速變遷的業務環境中至關重要。隨著MarkLogic FastTrack的推出，用戶可以利用這一強大的工具可視化上下文中資料，這將對業務產生真正的影響。