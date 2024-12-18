臺南沙崙資安基地虛實整合資安競賽

國科會轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）攜手資安社群NDS次世代創新數位安全協會，共同舉辦「2024 CGGC網路守護者挑戰賽」（Cyber Guardian Grand Challenge），於臺南沙崙資安基地舉行決賽。本次比賽首次融合虛實整合技術及添加大語言模型對話元素，透過即時的資安攻防展示與實體機器計分車的高速穿梭，呈現出前所未見的比賽張力和感官衝擊。經過激烈競爭，「海狗再打十年」隊最終脫穎而出，榮獲冠軍並獨得10萬元獎金。

「2024 CGGC網路守護者挑戰賽」共吸引近150支隊伍、500位參賽者參與，其中有多位中學生參賽，顯示競賽知名度與熱度在高中與大學院校間快速提升。比賽創新地將AI應用和CPS（Cyber-Physical Systems）虛實整合技術引入CTF（Capture the Flag）搶旗競賽模式，不僅擴大比賽的技術挑戰性，也讓參賽者感受到網路與實體交互影響的創新感官衝擊。競賽也首次注入生成式AI大語言模型對話，為比賽帶來話題性的新互動方式，參賽者可以展現駭客技術，藉由與平台對話，找出隱藏的競賽題目，體驗生成式AI所帶來的提示注入（prompt injection）和資料下毒（data poisoning）等資安挑戰。

「2024 CGGC 網路守護者挑戰賽」分為線上初賽與實體決賽。初賽為期36小時，於國研院國網中心的雲端資安攻防平台（CDX）上進行，採積分制的Jeopardy CTF賽制，前10名隊伍晉級實體決賽。決賽於臺南沙崙資安暨智慧科技研發大樓舉行，參賽隊伍除較勁攻擊技巧外，也需快速掌握系統漏洞並加以防護，現場並結合實體設備和模擬場域，使參賽者能即時掌控攻防情勢。此外，賽事當天也舉辦CTF技術交流活動，邀請資深CTF出題者及參賽者分享技術經驗，促進技術社群的知識交流。

為深化南部地區的資安能量，本次比賽特地邀請國立成功大學資安社、中南部資安交流社群UCCU Hacker、國立南科國際實驗高級中學FRC 6998等社群共同參與，並借助臺南沙崙資安基地匯集南部產官學研的力量，打造更完善的資安生態系。這場比賽不僅增強了南部地區在資安領域的技術合作，也提供了熱愛資安和機器人技術的學生們展示技藝的舞臺。

國研院國網中心張朝亮主任表示，資安是所有產業的必要環節，國網中心期望透過這樣的賽事，為學研界提供一個展示技術的舞臺，並凝聚資安領域的熱情與專業。希望未來能夠吸引更多年輕人才投身資安行業，為臺灣的整體資安防護增添更多實力。

國網中心網路與資安組李柏毅組長補充，今年比賽規模空前，成功引入虛實整合與AI技術，結合南部資安社群的力量。更令人欣喜的是，有越來越多年輕人，甚至高中生，表現出對資安的濃厚興趣，這顯示資安教育與觀念正在向下扎根。

2024 CGGC 網路守護者挑戰賽的圓滿落幕標誌著臺灣資安競賽的新里程碑，未來，國研院國網中心將持續舉辦此類活動，深化產學研合作，進一步強化臺灣在全球資安領域的競爭優勢。