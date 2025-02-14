Akamai 全球邊緣智能與全雲端安全創新　驅動安全未來

Akamai Technologies於台北舉辦Akamai全球邊緣智能與全雲端安全創新發表會，正式揭示最新的企業安全防護解決方案，幫助企業應對不斷演變的網路威脅，確保數據安全與基礎架構韌性。

Akamai在2024年成功阻擋37萬億次爬蟲攻擊與3100億次WAF攻擊，並緩解2.1 PB的DDoS流量，其中L7 DDoS攻擊量較去年增加135%。此外，Akamai Account Protector在一年內防禦了310億次欺詐性登入嘗試，透過與CTG、IT和STG團隊的緊密合作，成功緩解41個關鍵與高風險安全問題，展現其卓越的安全防護能力。

Akamai台灣業務總經理張茗表示，隨著全球數位化發展，企業面臨的安全風險日益增加。希望透過這場發表會，幫助台灣企業掌握最新的資安技術，強化防禦力，確保營運安全與持續性。

Akamai推出全新零信任安全架構，確保企業能夠在多雲與混合雲環境中維持高效安全管理。零信任機制強調嚴格身份驗證、行為分析與即時威脅監測，防範API攻擊與內部風險，並符合全球合規要求，助企業打造穩固的安全防線。

此外，Akamai透過零信任存取管理，確保企業能夠在遠端與內部系統間維持最小權限存取，降低內部威脅風險。Akamai的Cloud Secure Access方案更進一步提升企業的雲端安全可視性，使IT團隊能夠即時監測並應對潛在威脅。

Akamai透過全球分布式雲計算平台，不僅提升計算、存儲與資料管理能力，更在安全性方面實現重大突破。邊緣運算的發展不僅能降低延遲，也能有效減少攻擊面，確保關鍵應用與數據的安全。

Object Storage Gen2（有限可用性）：物件存儲效能提升10倍，可擴展性提高5倍，並內建強化存取控制，降低未授權存取風險。

Virtual Private Cloud（VPC）：提供專屬安全隔離環境，防止數據外洩與內部威脅。

Akamai App Platform 測試版：透過Otomi（RedKubes Kubernetes技術），幫助開發者快速部署安全性強化的應用程式。

Project Gecko計畫：將Akamai的雲計算擴展至邊緣節點，確保企業應用能夠在更接近用戶端的環境執行，同時強化攻擊防禦能力。

全球資料中心擴展：Akamai 在馬德里、墨爾本、倫敦、孟買、新加坡與東京 增設核心計算區域，並搭載AI驅動的異常偵測技術，即時監控與封鎖潛在威脅。

這些創新舉措不僅提升運行效率，更能強化數據完整性與應用安全性，確保企業能夠即時偵測與回應各類網路攻擊。