Zyxel USG LITE 60AX 滿足小型企業及遠端辦公資安需求

兆勤科技（Zyxel Networks）推出針對小型企業、SOHO和遠端工作者所設計的AX6000 WiFi 6資安路由器USG LITE 60AX。目前台灣市面相當難以找到既安全又易於管理的網路解決方案，USG LITE 60AX是一款資安路由器，提供網路安全保護，同時還具備超快速WiFi和輕鬆上手的雲端管理。

USG LITE 60AX搭載64位元高效能四核心處理器和雙2.5 GbE Multi-G連接埠，提供強大的運算能力和從WAN到LAN都能擁有高速2.5 Gbps連線，在啟用威脅管理防護功能後，還可提供高達2 Gbps的效能。配備高覆蓋範圍的8空間流WiFi 6 AX6000，支援1024-QAM及160 MHz頻寬，讓無線網路速度高達6 Gbps。此外，支援Zyxel 的 Nebula Smart Mesh技術，該技術可以與Nebula無線基地台自動形成動態無線連接，讓用戶輕鬆擴展無線覆蓋範圍，減少佈線麻煩。

USG LITE 60AX內建免訂閱的威脅管理功能，讓使用者可以更放心使用網路。這項功能可以阻止入侵，保護使用者避免前往常見勒索軟體、惡意軟體、郵件詐欺、網路釣魚等其他惡意位址及網域，通過圖形化威脅報告可以一目瞭然威脅管理內容，洞察哪些設備有惡意行為，進而找出有問題的設備。除此之外，透過Nebula智慧雲網路控制中心，還可以輕鬆設定Site-to-Site VPN、遠端存取VPN及進階應用程式管理。

延續Zyxel近期摘下紅點設計獎的產品永續設計，USG LITE 60AX機殼使用高達95%PCR再生塑膠製作，與ABS塑膠相比，大幅減少81%的二氧化碳排放。包裝外盒印刷也使用更環境友善的無鹵素油墨和大豆油墨。此外，包裝體積減少40%，提高運輸效率同時減少運輸碳足跡，幫助企業實現永續發展目標。

作為一款雲端資安路由器，USG LITE 60AX可透過Zyxel Nebula智慧雲網路平台，與超過一百個不同型號的網路設備一起使用，讓用戶方便進行集中管理，統一設定。Nebula也擁有最完整的2.5G Multi-G設備，例如：XMG1915系列2.5G交換器、最新推出的NWA130BE WiFi7無線基地台等，及多款2.5G無線基地台，可與USG LITE 60AX組成強大的雲網管2.5G生態系，為小型企業、SOHO和遠端工作者提供最佳的解決方案。

兆勤科技Gateway事業總處副總蔡明見表示，USG LITE 60AX的加入資安產品線更加完整，用戶可以經由託管服務供應商或平台快速管理所有裝置。