Palo Alto Networks 推出 Secure AI by Design 產品組合

Palo Alto Networks推出Secure AI by Design產品組合，透過專門針對AI的能見度、控制能力和防護功能來應對新的風險與威脅，保障企業使用GenAI及開發企業AI應用服務時的安全。隨著企業逐漸將AI整合進工作與營運中，這項產品組合可讓企業放心打造和運用AI技術的應用程式，並在開發到部署的過程中，優先確保AI安全框架的完整性。
企業持續將AI和LLM整合到營運之中，確保AI應用安全的需求也變得愈發重要。員工快速採用AI應用程式，各產業的企業也透過採用AI技術的應用程式來獲得競爭優勢，而Secure AI by Design產品組合的宗旨，是保障AI部署的安全性。
雖然AI的潛力龐大，但要充分發揮其潛力，必須對相關的風險有同等的重視。惡意人士正利用AI擴大攻擊規模，企業必須積極採取防禦措施。
企業將能夠建立安全的AI生態系統，並在開發到部署的過程中，優先確保AI安全框架的完整性。透過以下使用案例，企業可充分發揮AI潛力而不影響安全性：
- 安全採用GenAI應用程式：員工將GenAI應用程式運用於業務用途的趨勢與日俱增，AI存取安全（AI Access Security）可讓企業放心使用AI工具。這項工具為安全團隊提供完整能見度、應用程式與資料存取控制，以及持續性的資料風險監控。
- 強化AI供應鏈：企業必須意識到可能發生的風險，並加以修正。透過Prisma Cloud AI安全狀況管理（AI Security Posture Management，AI-SPM），企業可辨識模型、應用程式和資源中的漏洞和錯誤設定，保障AI生態系統的安全。這項工具可提高合規性，並將資料暴露程度降至最低，提高AI安全框架的完整性。
- 保護企業AI應用：檢視 AI 應用生態系統的各個組成元件，對企業而言非常重要，其中包括 AI 應用程式、模型、推論和訓練資料集。AI執行階段安全性（AI Runtime Security）便是設計為協助解決這個問題，並防範不斷進化的零日漏洞攻擊與針對AI的威脅，例如AI模型與應用程式中的資料洩漏，並保護模型免遭濫用與攻擊。