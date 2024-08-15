Palo Alto Networks 推出 Secure AI by Design 產品組合

Palo Alto Networks推出Secure AI by Design產品組合，透過專門針對AI的能見度、控制能力和防護功能來應對新的風險與威脅，保障企業使用GenAI及開發企業AI應用服務時的安全。隨著企業逐漸將AI整合進工作與營運中，這項產品組合可讓企業放心打造和運用AI技術的應用程式，並在開發到部署的過程中，優先確保AI安全框架的完整性。

企業持續將AI和LLM整合到營運之中，確保AI應用安全的需求也變得愈發重要。員工快速採用AI應用程式，各產業的企業也透過採用AI技術的應用程式來獲得競爭優勢，而Secure AI by Design產品組合的宗旨，是保障AI部署的安全性。

雖然AI的潛力龐大，但要充分發揮其潛力，必須對相關的風險有同等的重視。惡意人士正利用AI擴大攻擊規模，企業必須積極採取防禦措施。

企業將能夠建立安全的AI生態系統，並在開發到部署的過程中，優先確保AI安全框架的完整性。透過以下使用案例，企業可充分發揮AI潛力而不影響安全性：