Palo Alto Networks 支援 NVIDIA 企業級 AI Factory

人工智慧已轉變為推動市場領先地位的核心引擎。為了在競爭中脫穎而出，企業正從通用型運算架構，轉型為AI Factory，這是一種為管理整個AI生命週期而設計的專用基礎設施。然而，這種轉型必須在不犧牲效能與效率的前提下，建立強大的安全防護。

Palo Alto Networks Prisma AIRS在NVIDIA BlueField資料處理單元（DPU）加速下，現已正式納入NVIDIA Enterprise AI Factory的驗證設計（validated design）之中。

此整合式解決方案將零信任（Zero Trust）安全機制直接嵌入AI基礎設施中，在不影響AI效能的前提下，提供全面性的防護。透過將Palo Alto Networks Prisma AIRS Network Intercept直接部署於NVIDIA BlueField上，並延伸至雲端環境，Prisma AIRS為NVIDIA Enterprise AI Factory建立一套關鍵的零信任治理架構（Governance Fabric），使企業能在保持掌控力的同時，加速推動創新。

這項關鍵性的架構轉變，透過將安全處理卸載至隔離運作（isolated domain），並結合NVIDIA DOCA所提供的DPU硬體加速能力，以線速（line speed）方式強制執行安全政策，進而同時實現最佳化的AI效能與基礎架構效率。此外，該實作亦運用DOCA Argus即時擷取的工作負載資訊，並將相關資料傳送至Cortex XSIAM，再透過Cortex XSOAR自動化與協作平台，啟用AI驅動的即時回應機制，進一步強化整體資安防護能力。

Palo Alto Networks產品管理資深副總裁Rich Campagna表示，AI Factory正成為價值創造的全新引擎，而其安全性已提升至董事會層級的關鍵議題。Palo Alto Networks Prisma AIRS在NVIDIA BlueField加速下通過NVIDIA Enterprise AI Factory架構的驗證，為AI時代開啟全新的安全架構。我們將信任機制直接嵌入基礎設施之中，讓企業領導者能夠安心保護其專屬智慧資產，並勇於推動AI的大規模部署。

NVIDIA網路事業部資深副總裁Kevin Deierling表示，AI正在重塑各行各業，資安也必須隨之演進，以保護AI Factory。要實現可擴展的防護，安全必須以分散式架構運作，並內建於AI基礎架構之中。透過在NVIDIA BlueField上執行Palo Alto Networks Prisma AIRS，我們為AI Factory提供強固的即時（runtime）安全防護，同時維持最佳化的AI效能與營運效率。