英業達導入 SAP SuccessFactors ECP　驅動全球薪酬管理轉型

SAP台灣（思愛普軟體）宣布，英業達（Inventec）成功導入SAP SuccessFactors Employee Central Payroll員工中心薪酬管理（SAP ECP）解决方案，打造了全球統一的薪酬管理平台，提升薪資作業精準度與透明度，並強化人資管理、員工體驗與人才永續競爭力，為英業達邁向百年企業奠定人才競爭力的堅實基礎。

英業達集團版圖橫跨亞洲、美洲各地，在全球設有多個研發基地和營運據點，擁有超過36,000名員工。過去各據點薪酬系統獨立運作，資料格式不一且無法互通，法規變動時也難以即時更新，導致作業效率低落，總部無法有效掌握關鍵人才數據。此外，傳統薪酬系統多半是地端架構，難以詳盡追蹤人為修改紀錄，存在稽核風險，且一旦終端設備毀損，更可能遺失重要數據資產。

為建立全球一致的薪酬標準與數據管理，英業達在既有SAP SuccessFactors基礎上部署SAP ECP，同時也是亞洲企業典範，成功整合SAP ECP與SAP S/4HANA雲端ERP，實現了薪酬與財務流程的無縫串接，讓薪資資料自動匯整至ERP成本中心，強化跨部門協作效率與內部控制稽核透明度。

英業達人才暨管理中心副總經理暨人資長林世斌表示，HR作為企業轉型重要的策略夥伴之一，我們期待人資從薪資計算的例行工作釋放出來，藉由SAP ECP系統的賦能，集團的人資職能將更聚焦於策略角色，成為串聯跨部門、制度與人才永續的關鍵推動者。

英業達導入SAP ECP後成效顯著，透過即時串聯考勤資料，使薪資計算錯誤率降到0.01%，近乎零誤差，並實現100%薪資追溯紀錄，展現雲端薪酬平台的精準度及穩定性。此外，近七千名員工薪資僅20分鐘就可自動計算完成，為人資團隊每年節省超過60天的行政作業時間。SAP SuccessFactors讓資料透明化且一目了然，現在，英業達員工可自助查詢薪資明細、假勤記錄與歷史薪資，並追蹤個人職涯歷程變化，提升員工的薪資查詢體驗。

SAP全球副總裁、台灣暨香港澳門總經理陳志惟表示，在全球人才爭奪日益激烈的時代，企業人才管理轉型刻不容緩。我很高興看到SAP ECP以其支援超過50個國家和地區的高度本地化合規營運能力、成熟的標準化雲端管理系統，以及數據安全與精準性，成功助力英業達構建堅實且高效的全球薪酬管理核心，推動企業持續成長與永續發展。

展望未來，SAP將持續協助英業達人資部門推動「三支箭」核心戰略，包括重新定位雇主品牌，打造具吸引力的企業文化，建構以技能為本的人才培育架構，以及善用SAP及AI技術，強化即時數據分析與決策支持，從而賦能集團制定精準、敏捷的人才決策，加速HR數位轉型腳步，成為驅動企業成長的關鍵動能。