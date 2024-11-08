英業達與 VicOne 攜手車輛座艙系統

VicOne與英業達共同簽署合作備忘錄（MOU），VicOne將提供漏洞掃描與軟體物料清單（SBOM）管理系統xZETA，為英業達加強車輛智慧座艙系統的網路安全防護，以符合ISO/SAE 21434標準。汽車製造商越來越重視汽車網路資安，為因應新的威脅情勢以及符合國際間各種規範，例如聯合國車輛安全法規UN R155，制定汽車網路資安相關工程規範，並且對應ISO/SAE 21434標準。對積極拓展汽車業務的英業達而言，與VicOne合作以滿足最終客戶汽車製造商之資安需求，是其設計及製造最高目標。

英業達從高效能運算系統技術出發，近年將累積數十年之相關經驗延伸至車用電子領域，並專注於車輛運算（Vehicle Computing），區域閘道器（Zonal Gateway），駕駛人經驗（User Experience）之應用及優化。英業達開發的車輛智慧座艙系統可提供人機操作介面與車輛車載診斷系統，並且與V2X網路連接的整合，提供高算力與強大的功能，讓下一代車輛智慧座艙轉變成駕駛人第三生活空間。全球各大車廠皆逐步導入智慧座艙多功能解決方案。

根據VicOne資安威脅研究團隊提供之數據分析，2023年車輛遭受網路攻擊所造成的損失金額超過127億美元，相較於前兩年，可謂史無前例地暴增。因此除了已知漏洞外，精準洞察零日（Zero Day）風險變得至關重要。VicOne xZETA能夠自動產出軟體物料清單，並執行漏洞掃描。結合獨有的汽車威脅情報資料庫，能自動將情報與相關漏洞關聯起來，因此當使用者收到通知的同時，也能掌握漏洞的攻擊鏈。所以結合VicOne xZETA，英業達能快速發掘及解決高風險問題，並且制定相應策略，確保產品安全，為其客戶提供可靠和安全的產品及服務。

VicOne執行長鄭奕立表示，xZETA有優異的汽車漏洞和SBOM管理系統，能提供有關汽車零日漏洞的獨特情報，以及更全面、準確的產品風險管理。能更快符合ISO/SAE 21434汽車網路安全標準、遵守UN R155法規，並且提高車輛運作效率。