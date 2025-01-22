RISE with SAP 搭載 IBM Power Virtual Server 加速企業 ERP 上雲轉型

IBM與SAP共同宣布一項新的解決方案：RISE with SAP搭載IBM Power Virtual Server雲端平台，協助IBM Power客戶加速其ERP轉型。IBM和SAP將攜手協助企業將其地端的ERP應用更為順暢地遷移到雲端，同時進行其現代化工程，打造AI賦能的業務流程。

RISE with SAP可被視為是一段引導企業雲端轉型的旅程，提供結果導向型態的服務、雲端ERP和平台，協助企業重新思考其營運模式。作為IBM Cloud上的全新SAP超大規模解決方案，RISE with SAP搭載IBM Power Virtual Server可協助降低SAP S/4HAHA上雲風險，同時縮短工作負載從地端IBM Power系統上雲的時程到90天之內。

SAP認證基礎設施支持雲端轉型

企業採用IBM Power Virtual Server可以更快速地將其地端的ERP遷移上雲，進行業務流程現代化，敏捷轉型。IBM Power伺服器以其高安全性、高擴充性和高可用性聞名；其高可用性在SAP認證的基礎設施解決方案中排名第一 。在具備高韌性和安全性的IBM Cloud平台上，擁有極少中斷的特性，為企業提供更便捷的遷移體驗。

IBM全球資深軟體副總裁暨商務長Rob Thomas表示，IBM與SAP攜手合作，為採用IBM Power平台運行其SAP工作負載的企業，提供一條順暢且快速的上雲道路。這項新的解決方案在降低企業ERP上雲複雜度的同時，擴大了商業效益；IBM採用RISE with SAP的轉型經驗就是最好的例證。

IBM對SAP S/4HANA 上雲和託管服務建置專案具備深厚的專業能力。IBM近期將自己在RISE with SAP運作的銷售帳務與財務會計兩個業務流程，遷移到IBM Power Virtual Server平台上，是SAP企業史上規模最大、複雜度最高的SAP S/4HANA上雲專案。這個IBM專案為期18個月，遍及175個國家/地區，使用者超過15萬人；透過合理配置地端的基礎設施、提升流程自動化能力、減少伺服器和資料使用的占用空間，IBM降低了營運成本與提升流程效率達30%。IBM諮詢團隊負責主導IBM這項企業轉型工程，提供技術諮詢、建置、應用程式管理等專業服務，協助安全地遷移與營運複雜的解決方案。