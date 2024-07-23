利用生成式 AI 掌握轉型契機與下一波成長曲線

由於全球產業對生成式AI（Gen AI）、大語言模型（LLM）與數位轉型需求的快速成長，讓今（2024）年的COMPUTEX成為全球科技業關注焦點，更讓台灣資通訊產業成為各國媒體報導重要議題。

為延續COMPUTEX展覽能量，積極面對AI新工業時代，台灣資通訊產業可能遇到的機會與挑戰，由台北市電腦公會（TCA）主辦，台灣玉山科技協會協辦，於7月23日下午辦理「迎向AI新時代—從COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」產業座談記者會，雖碰到凱米颱風進逼，仍吸引了多家中外媒體與貴賓到場。

座談會由資策會產業情報研究所（MIC）資深產業顧問兼所長洪春暉，以「從COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」為主題進行專題演講，分析台灣資通訊產業未來優勢，探討生成式AI趨勢及資通訊產業生態系演進，並邀請TCA榮譽理事長暨台灣玉山科技協會理事長童子賢、宏碁營運長高樹國、神通資訊董事長蘇亮、台智雲策略長李立國、所羅門董事長陳政隆與耐能智慧董事長劉峻誠進行座談。

台北市電腦公會理事長彭双浪在致詞時表示，今年的COMPUTEX非常成功，所有的AI大咖都在台灣聚集，可說是場「AI武林大會」，如果沒有來的廠商就不在AI武林裡面。而且看到展覽當中來自世界各國的貴賓、買主與專業人士數量非常多，連在會場辦理的數百場採購媒合會也很熱絡。

從今年COMPUTEX展出的內容，讓許多人知道，算力就是國力，算力也需要電力，所以賴總統在開幕典禮就承諾，台灣一定會有足夠的電力，當然也期待，除了足夠的電力之外，也希望有足夠的綠電與更好的能源配比，政府更承諾在未來會有更多的低碳能源，而另外一個關注重點就是人才培育。

彭双浪指出，「算力」、「電力」、「人才」這三力，能促進台灣資通訊產業，在AI新時代更進一步發展；透過大家共同討論台灣資通訊產業下一步發展，一起提升台灣三力，進一步提升台灣地位，提升台灣產業競爭力，並把今年COMPUTEX展會創造出來的氣勢，能夠繼續延續下去，更希望能變成台灣產業的氣勢。

資策會MIC資深產業顧問兼所長洪春暉，在「從COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」為主題的專題演講中表示，今年的COMPUTEX台灣廠商AI PC、AI伺服器、AI相關設備產品大量曝光，並且各大科技巨頭紛紛現身台北，若是以研究機構來看，有不少都是屬於「固樁」的動作。

洪春暉指出，現在看到的AI浪潮，已經確定不是Bubble，尤其是生成式AI。資料、算力、算法是構成生成式AI應用的三大基石，生成式AI已朝向多模態的應用發展，包括文字、圖片、語音、影片等資料都成為模型，可以執行問答、文本生成、圖像生成、資料提取等多種任務，而且未來的AI會朝向AI Agent發展，讓AI從工具轉變成為工作代理，而這些AI產業變化是台灣AI生態系相關產業要持續關注的方向。

AI技術帶動資通訊產業生態系演進，不僅讓使用者、模型開發商、雲端運算業者所架構的產業生態系逐漸成形，帶來全新格局，而大量訓練模型和算力需求更帶來許多機會與挑戰，生成式 AI 的發展透過跨域共創及創新協作，將能為各行業帶來許多發展機會。以AI生態系來看，台灣在AI算力方面的基礎架構，扮演全球重要角色，而且台灣也有AI模型建置的單位。

針對AI算力議題，洪春暉認為AI算力不只是國力，甚至是國家競爭力的重點，因為未來食衣住行都會用到AI，一旦AI運算出現異常，也會影響企業運作。近來熱門的AI PC支援AI混合、協作的需求，在未來，無論是從雲、從地端，相關的運算整合需求只會更多。

洪春暉表示，對於各行各業來說，利用生成式AI提升效率是趨勢，包括智慧工廠、智慧醫療等場域都已經在使用中，但如何選擇適合模型則是困難點，並且確保生成式AI所提供的結果是否正確，則是需要領域專家進行確認。此外，人才與預算不足是產業導入AI 面臨的最大挑戰，畢竟企業首重成本考量與人才儲備，而在成本考量同時，另一個關鍵則是導入AI的成效不易衡量，將很大程度影響企業導入意願。

洪春暉認為，台灣資通訊產業要利用AI掌握轉型契機與下一波成長曲線，充分運用新興科技創造優勢，識別「數位優化」及「數位轉型」帶來的不同變革，並提早思考轉型，避免市場反轉時變革帶來的高風險，因為「時間」是企業最貴的成本。