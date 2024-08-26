Synology Solution Day 2024 最新資料管理趨勢

Synology群暉科技Solution Day 2024完美落幕，吸引近600位企業IT人員齊聚一堂，深入了解Synology全新儲存、資料保護、影像監控及生產力等四大解決方案，如何提昇企業資料管理效率。

Synology台灣事業處總經理李乾瑋表示，這次很榮幸邀請到台灣光罩資深資訊工程師徐文麒，和兆利科技資訊經理黃禎泉，分享他們部署Synology資料管理解決方案，強化IT管理效率，保護重要資料之餘更能滿足各項合規需求。

身為台灣半導體產業供應鏈重要一環的台灣光罩，握有許多客戶提供的機密圖檔，資料安全性始終是他們最關注的議題之一，因此選用Synology資料保護解決方案，打造符合備份3-2-1的架構，徐文麒提到，Synology成本非常符合IT需求，學習成本也很低，確保營運不中斷。

兆利科技則以全新推出的ActiveProtect備份一體機，解決以往過多備份軟體、不易管理的挑戰。黃禎泉表示，ActiveProtect容易上手，確實能備份且完整還原像是SQL資料庫等複雜的系統，Synology不只是提供NAS，更是全方位的資料管理廠商。

Synology本次從現代化儲存系統談起，提出冷熱資料自動傳輸、減輕管理負擔的Synology Tiering，還有專為大規模資料部署設計的橫向擴充系統GS系列。資料安全方面Synology以資料為核心，從身分存取驗證到備份皆擁有完整解決方案，更重磅推出ActiveProtect備份一體機，兼具極簡管理、卓越效能與可靠還原三大特色，無論管理跨分點伺服器、更改資料保留原則甚至是從異地還原系統，都能在單一介面完成，帶給企業更全面的資料保護體驗。

生產力方面，Synology Office Suite私有雲生產力套件則能確保企業在掌握100%資料自主權條件下，讓團隊無縫協作且順暢溝通，同時預告推出Drive、MailPlus等生產力工具API，還有生成式AI及AI Console功能，為企業走向智慧化作足準備。最後，影像監控生態系亦更趨成熟，Synology除了有完整的本地端一站式監控解決方案，預計帶來基於雲端且同樣具備AI智慧辨識的C2 Camera與C2 Surveillance Station，將能把更多實體場景納入防護範圍。

李乾瑋表示，現今企業普遍面對著AI趨勢、合規需求、仍未停歇的資安攻擊等多重挑戰，而IT人員正是驅動組織成長、前進不可或缺的重要角色，而Synology期待可以賦能IT，並與企業一起用資料打造更好的世界。