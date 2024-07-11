創進一號超級電腦正式上線服務

國科會轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）建置的新一代超級電腦「創進一號」（Forerunner 1），於2024（今）年7月正式開始提供服務，接替除役的台灣杉一號。創進一號從2023年開始建置，設於國網中心臺南分部，旨在提供學研界所需的高速計算資源。

高速計算是科學研發的基石，國研院國網中心作為全國唯一提供科學、研發等跨領域專長所需之高速計算服務的國家實驗室，規劃建置了全球先進的計算主機與資料儲存環境，並提供各種工程與科學應用軟體及資料庫，以服務各界，促進高績效的學術產出及社會貢獻。

創進一號以CPU架構建置，擁有558台x86-64架構的計算節點，共計62,496個計算核心，整體效能最高達3.5 Petaflops，9.2 PB儲存能量。此外首次於主機設有40台ARM架構計算節點，供使用者作先行的異質架構測試使用，以作為國網中心日後建置新主機的參考。另創進一號與台灣杉三號使用相同的SLURM排程系統與InfiniBand高效能網路，延伸其高效能、擴展性和可靠性，使用者無需重新學習job script語法，多數程式碼只需稍微調整並重新編譯後即可使用。

國研院國網中心建置不同架構之超級電腦，以因應大型科學及人工智慧課題。CPU架構的創進一號適用於各類高效能計算工作，包括氣候預測、天體物理模擬、分子模型模擬、工程設計與模擬等多個研究領域，將為這些領域提供計算資源支持。

國研院國網中心張朝亮主任表示，創進一號主要接替2017年建置的台灣杉一號（1.7 Petaflops），以更好的能源效率提升計算效能。隨著全球高效能計算及AI的迅速發展，算力的提升直接關係到國家的科技競爭力，國網中心會逐步建立更強大的計算基礎設施，今年底將完成16 Petaflops的GPU算力建置，以適應大型語言模型以及數據驅動等人工智慧相關研究與應用需求；並依循國際先進國家高速計算建置趨勢，以2028年前完成建置200-300 Petaflops算力為目標，進一步推動臺灣在全球科技研發領域的競爭力。

在前導測試期中，創進一號已在多領域展示卓越性能，包括天文物理、流體力學、大氣科學、高能物理、材料計算等。中央研究院天文物理研究提升計算速度5.3倍；中興大學與成功大學大幅提升流體力學計算模擬規模，將十億等級的極微小網格運算時間從數月縮短至40小時；臺灣大學海氣耦合模式測試效率相較台灣杉三號提高80%。此外，量子化學與材料計算的研究也大幅加速，顯示出創進一號對科研創新的強大推動力。

隨著創進一號的上線，國研院國網中心將持續推動高速計算技術的發展，為臺灣的科技創新提供後勤支援，助力各界推動數位轉型，促使臺灣在國際科技競爭中保持領先地位，創造更多可能。