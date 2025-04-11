TXOne 揭示工控資安演進三大階段

隨著企業加速推動AI智慧轉型，OT與IT系統之間的界線正逐漸模糊，企業在提升營運效率的同時，駭客的攻擊面亦同步擴大，這將會導致工控環境面臨前所未有的資安風險。根據TXOne Networks（睿控網安）最新調查指出，高達94%的企業在過去12個月內曾遭遇了OT資安事件，其中98%是與IT環境有關，顯示IT與OT環境交界處已成為網路攻擊的高風險區域。

在此趨勢下，企業若僅依賴傳統資安防禦模式，恐難以應對日益複雜的威脅；同時，因應國際資安要求日趨嚴格，企業須重新審視資安防護策略，採取更具全面性的治理策略，才能提升並強化競爭優勢。為此，TXOne剖析工控資安演進三大階段，為企業資安防護訂定轉型藍圖，助力企業全面升級資安防護的策略思維！

隨著攻擊手法日新月異，過去常見的防禦策略已難以滿足企業對整體風險管理的複雜需求。TXOne深入剖析工控資安的演進脈絡，並將其發展劃分為三個關鍵階段，為企業提供具前瞻性的資安戰略藍圖：

資安防護的首要步驟是掌握企業內部的資安風險。過往企業在佈署資安措施時，多半以單點解決方案（Point Solutions）為主，例如防火牆、入侵防護系統（IPS）、端點防毒軟體等。然而，這些工具彼此之間協作性低，導致企業資安架構破碎，難以整合管理。隨著駭客攻擊手法越來越複雜，駭客可透過釣魚郵件、供應鏈攻擊、零日漏洞與社交工程等手法繞過防禦，使企業面臨更高的風險。因此，TXOne建議企業需要建立以資產生命週期為著眼點的資安規劃，採用多元以及多層次的方式，有效應對威脅。

根據TXOne調查，儘管87%的組織已意識到OT安全的重要性，並開始增加資安預算，但在實際執行上仍面臨諸多挑戰。其中，41%的受訪者指出，OT設備的停機時間極為有限，使得工廠難以在不影響正常運營的前提下部署安全更新或導入新技術。此外，跨部門整合不足的問題（37%）也是OT資安防護推動的阻礙之一。當IT團隊與OT團隊對於營運需求與資安風險優先順序上存在認知落差，也無法真正發揮資安預算的效益。由此可見，要真正提高OT場域安全性，企業須從內部組織架構、營運流程到技術層面進行全方位優化，以確保資安投入真正發揮效益。

在資安威脅升級的同時，全球資安法規亦日趨嚴格。TXOne調查指出，39%的受訪者認為「合規性」已成為OT安全的關鍵因素，特別是在藥廠、石油天然氣等高度監管產業，合規性不僅攸關企業的競爭力，更是其能否持續營運的生存關鍵。為此，企業亟需採取更全面的資安治理策略，將多樣化的資安觀點統合分析，透過全面且高效的整合平台，確保組織符合各項資安標準及法規，並建立更具韌性的防護機制。

TXOne Networks（睿控網安）執行長劉榮太表示，近年來，全球資安法規都是企業關注的重點，隨著歐盟CRA的即將上路，更加推進工控領域對於資安體質以及合規性的重視。對於持續升級的高規資安需求，TXOne Networks能扮演關鍵角色，以多層次的防禦配合SageOne資安平台，幫助企業從單點防護邁向全域資安治理。SageOne平台解決方案不僅能精準識別潛在風險，提供符合自身工控場域的防禦策略分析，更能與國際法規對標，確保企業在合規要求與資安韌性間取得最佳平衡。

TXOne的OT情資管理平台SageOne，提供精準的資安風險評估，協助企業釐清真正需要優先處理的威脅，其優勢包含：