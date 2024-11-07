衛生福利部攜手耶魯大學附設醫院　開啟智慧醫療新篇章

為促進臺灣醫療體系的數位轉型與智慧化發展，衛生福利部與耶魯大學紐哈芬醫院（Yale New Haven Hospital）正式簽署合作備忘錄（MOU）。此次合作結合雙方的專業資源，聚焦於提升醫療品質管理、推動電子病歷系統整合，以及促進智慧醫療技術的應用，為臺灣的數位健康（Digital Health）發展注入新動能。透過臨床決策支援系統（CDSS）的導入與優化，雙方致力於提升診療決策的效率與準確性，進一步改善病患照護成果。

耶魯大學紐哈芬醫院長期以來被評為美國頂尖智慧醫院之一，以創新技術應用改善病人照護而聞名。該院在醫療資訊學領域具備深厚的專業實力，尤其透過其卓越的醫療資訊學研究所訓練計畫，對推進醫療服務和數位健康倡議做出了重要貢獻。蕭立民（Allen Liming Hsiao) 副院長擔任耶魯大學紐哈芬醫院醫療資訊首席資訊長，協助統合相關資源，擔任主要執行合作窗口。此合作將專注於三個主要領域：

醫療資訊長（CMIO）的培訓： 透過專門的培訓計畫，強化臺灣醫療資訊長的專業知識，使其具備數位健康領導能力。

臨床決策支持系統（CDSS）：分享耶魯大學附設醫院應用CDSS改善醫療品質經驗，助力臺灣透過資訊科技提升醫療品質和病人照護成果。

醫院資訊系統整合及人工智慧的運用：耶魯大學附設醫院將提供專業建議，協助臺灣醫院資訊系統的整合與優化，促進跨機構資訊共享，並開拓智慧醫療創新應用的更多可能性。

衛福部資訊處與任職於美國耶魯大學醫學院及其紐哈芬醫院，蕭立民（Allen Liming Hsiao）副院長暨旗下7家醫院的首席資訊長簽訂備忘錄，並由衛生福利部呂建德政務次長見證，展現雙方對深化國際醫療合作的高度承諾。

此次合作不僅象徵臺灣在全球智慧醫療領域的重要進展，更為國內醫療服務體系搭建了國際交流與合作的平台。隨著科技的快速發展，智慧醫療正成為全球醫療體系的核心趨勢，而如何有效整合臨床數據並運用人工智慧（AI）技術，已成為各國政府面臨的關鍵挑戰。臺灣憑藉其完善的醫療體系及靈活的政策支持，具備成為智慧醫療創新中心的潛力。此合作備忘錄將進一步加速臺灣醫療資訊平台的建設，強化電子病歷系統的跨機構互通性，並推動智慧醫療產品的商業化與應用普及。