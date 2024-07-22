攜手產官學研打造生態圈　共推自主研發能量邁向國際

在網路攻擊與資訊戰爭日益猖獗的時代，資安的重要性不言而喻，嚴然已成為國家安全中不可或缺的一環。近年來資安威脅與日俱增，國內外資安事件層出不窮，從關鍵基礎設施、高科技產業、政府機關、學術研究單位以及眾多民間企業等皆遭受大量的駭侵攻擊，許多民眾也因新型態詐騙而蒙受個人機敏資料及金錢上的損失。

InfoSec Taiwan國際資安組織大會，從2008年辦理第一次的國際資安組織社群研討會開始歷經了十餘年，發展至今InfoSec Taiwan已成為台灣與國際組織接軌的跨域平台，組織社群人數累積超過3,500人，今年由台灣數位安全聯盟主辦，協同Cloud Security Alliance、The Honeynet Project、OWASP、CSCIS、ISACA、PMI、FIDO、RSG Taipei、WHPC以及ISC2等在台分會共同主辦的盛會，InfoSec Taiwan創辦人暨大會主席蔡一郎說：「資訊安全是跨界與跨域的綜合科學，只有透過跨組織的合作，將InfoSec Taiwan成為國際資安社群平台，才能將資訊安全的意識深耕至各個領域」，透過組織間的合作以提升產官學研界對於國際間發展趨勢的掌握，並建立強估的資訊安全數位邊界。

今年各個共同主辦的國際組織在台分會為擴大彼此的合作，透過跨組織間的合作備忘錄簽署，更加強化了各個國際組織在資安議題上的跨界應用，以及深度的領域合作，其中涵蓋了專案管理、組織策略以及資安人才培育等面向，形成一強固的資安國際生態系，期許在未來能夠將資安的認知意識與專業技術的養成，落實在各行各業所需的資安防禦，協助企業建構強固的數位安全邊界。

每年辦理的InfoSec活動，除了發布國際組織最新動態外，也成為各應用領域交流的平台。不論從資安實務技術課程到新興議題、下一世代新技術的展示，這些來自國內外國際組織的成來以及產業專家齊聚一堂，共同因應新興的資訊科技發展帶來的資安與管理議題進行交流，這些都陸續成為每年會議的焦點，並且帶動國內產管學研的發展。而國際組織所發布的關鍵報告或技術指引，屢屢成為國內政策與應用規範的參考依據，包括了因應行動化、數位化的實踐，帶來新的資安威脅所成立的App應用規範以及物聯網裝置安全標準，或是配合資訊安全管理系統進行管理面、策略面以及技術面的解決方案。

「台灣資安大聯盟」正式成立 接軌國際資安社群組織

由國際趨勢看產業脈動，在資安威脅不斷升溫的局勢下，今年「台灣資安大聯盟」在InfoSec Taiwan 2024國際資安組織大會中正式成立。總統賴清德在聯盟啟動致詞中期許，透過台灣資安大聯盟的啟動，能夠帶動台灣資安實力，沒有資訊安全就沒有國家安全，產業的進步需要政府與民間的共同努力，並在副總統蕭美琴、數位發展部部長黃彥男以及數位產業署署長呂正華親臨現場見證下正式成立，一共鏈結了國內八個不同資安領域的公協會，包括了台灣數位安全聯盟、台灣資訊安全協會、台灣資安產業發展協會、台灣資訊及資安服務聯盟、次世代創新數位安全協會、國際資訊安全人才培育與推廣協會、臺灣校園資訊安全推廣暨駭客培育協會以及資安應用服務聯盟的合作下，形成超過100家以上資安公司所組成的強大聯盟，致力於守護台灣的網路世界，強化全民數位韌性。台灣資安大聯盟的成立，象徵著共同迎戰未來網路攻擊與資訊戰爭的決心與信心，更能夠守護我們的數位家園，讓產業更上一層樓。

台灣資安大聯盟以「資安合規」、「資安認證」、「資安人培」、「資安交流」、「資安發展」、「資安拓銷」、「資安聚落」以及「資安防禦」為核心價值，希望協同產官學研的力量，共同打造屬於台灣的資安生態圈，在資安自主研發的趨勢中，除了養成資安產業需要的人才外，也希望建立企業所需要的防禦型人才，除了降低企業遭到駭客攻擊時所帶來的營運衝擊，也期待在政府政策力的支持下，能夠將台灣的資安能量帶進國際。

台灣資安大聯盟會長涂睿珅在致詞時表示，「聯盟成立的目標是整合台灣資安產業的資源和力量，團結八大資安聯盟，打造具有台灣特色及國際競爭力的資安生態系。」涂會長期許，藉由聯盟能推動貼切國內資安人才需求的培育、對接國家資安政策的引領，並聯合國內資安產品及服務，以整合解決方案的方式邁向國際。聯盟能引領台灣成為全球數位安全的領導者，為世界樹立典範。

InfoSec Taiwan主席蔡一郎則強調，「資訊安全是跨界與跨域的綜合科學，只有透過跨組織的合作，透過 InfoSec Taiwan 國際資安社群平台，將資訊安全的意識深耕至各個應用領域。」台灣資安大聯盟在InfoSec Taiwan國際資安大會上正式啟動，這象徵台灣資安產業與國際資安社群正式接軌，鏈結國內資安產業的能量，並且在政府的鼎力支持下，讓台灣的資安產業在國際舞台上發光發熱，真正發揮台灣軟實力。

InfoSec Taiwan國際資安組織大會除了接軌國際資訊安全組織社群外，今年更由國內在資安領域主要的公協會成立台灣資安大聯盟，更進一步成為國內資安產業鏈結平台與前進國際市場的出海口，一同期待未來透過此產官學研共創的鏈結平台，引入全球資安發展趨勢與產業動態外，進一步透過台灣資安大聯盟的成立，將強大的國內資安自主研發能量走入國際。