SAP 發布「自主營運企業」願景

推出統一的SAP商業AI平台，並深化與Anthropic、Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft、NVIDIA和Palantir的戰略合作。

SAP全球CEO柯睿安（Christian Klein）表示，對於企業的核心業務流程而言，『差不多對』是遠遠不夠的。透過將SAP商業AI平台（SAP Business AI Platform）與SAP自主型管理套件（Autonomous Suite）相結合，我們將 AI 代理（AI Agents）深度嵌入於業務流程、數據與治理體系中，確保它們能夠提供準確、合規且安全的結果，進而開發全新的成長機會，並帶來實質的降本增效。」

「自主營運企業」包含一個統一的AI平台，用於構建和治理AI代理，並為其提供商業情境（Business Context）；同時還包含一個能夠執行業務核心流程的自主型管理套件，以及重新定義人與企業軟體互動方式的全新使用者體驗。

SAP商業AI平台是建構與部署企業級AI的全新核心架構，確保AI的運作能根植於真實的商業情境中。SAP商業AI平台將SAP Business Technology Platform、SAP Business Data Cloud以及SAP商業AI整合至單一且受控管的環境中。

SAP商業AI平台的核心技術是SAP知識圖表（Knowledge Graph）解決方案，它就像一張結構化的業務地圖，使AI代理能充分理解橫跨客戶的SAP系統架構中所有的業務實體、流程與關聯。全新的Joule Studio是用於構建企業AI代理、應用和代理式工作流（agentic workflows）的「AI先行」解決方案。開發人員可以基於SAP提供的安全、可擴展且專為企業級AI強化的託管執行環境（Managed Runtime），選擇偏好的無程式碼、專業程式碼及AI開發架構進行開發。

在此基礎上，SAP進一步推出自主型管理套件，使其現有業務應具備AI代理的能力，能夠端到端自主執行業務流程。

該套件在財務、供應鏈、採購、人力資源管理及客戶體驗等領域，部署了超過50個不同業務領域專屬（Domain-specific）的Joule智慧助理。這些AI助理透過調度200多個負責具體任務的專業AI代理，實現端到端的流程自主化。例如，全新的自主型結帳助理（Autonomous Close Assistant）可以自動處理日記帳、對帳和解決錯誤，將原本需耗時數週的財務結帳流程，大幅縮短至幾天內完成。

SAP還發布了產業AI（Industry AI），透過七種產業自主型解決方案，進一步擴展其深厚的產業能力。這些解決方案不僅能執行完整的產業端到端流程，更內建了特定產業的業務邏輯、數據模型與法規合規要求。本次藍寶石大會上，SAP還展示了與歐洲能源巨頭萊茵集團（RWE）的合作成果，利用產業AI成功協助減少其離岸風力發電機的非預期停機時間。透過SAP的自主型資產管理（Autonomous Asset Management）情境，AI代理可分析數萬筆歷史事件數據，找出可能的根本原因，並自動生成包含工具建議與有效修復方案的工作指令。

Joule Work也是此次大會的重點發布之一，它重新定義了使用者與SAP軟體的互動模式。現在，使用者不再需要於各個應用程式之間頻繁切換，或在多個視窗中手動輸入資料，而是能夠與Joule進行互動。只需描述預期的業務結果，Joule就會自動調度合適的工作流程、數據與AI代理來完成任務。

Joule Work的功能不僅止於對話層面，它還能夠主動推送相關的業務洞察，並在後台自動執行日常任務。因此，即使在沒有人類主動介入的情境下，業務仍能持續推進。Joule Work將支援桌機、行動端及語音系統，並同時適用於SAP與非SAP系統。

SAP全面升級了客戶與合作夥伴計畫，以加速企業邁向「自主營運企業」轉型。為推動落地與應用，SAP 設立了一項一億歐元的專項基金，用於支持合作夥伴協助客戶部署SAP打造的AI智慧助理與代理。這筆基金亦支持合作夥伴運用Joule Studio，在全新的SAP商業AI平台上擴展或開發新的合作夥伴代理。

SAP同時升級RISE with SAP與SAP GROW服務產品權益，以加速客戶採用AI。兩項產品皆可使用Joule智慧助理產品組合，且每位使用RISE的客戶將能夠在第一年內啟用3個Joule智慧助理；而採用GROW的客戶將在系統上線後獲得完整的Joule智慧助理存取權限。對於SAP S/4HANA地端部署的客戶及SAP ERP Central Component（SAP ECC）的客戶，SAP同樣提供支持：只須承諾將大部分現有系統環境遷移至SAP Cloud ERP（SAP ERP雲），即可獲得部分AI場景的使用權限，藉此加速現有系統環境與雲端轉型願景的接軌。

SAP同步推出了由AI代理驅動的轉型工具集，可減少35%以上的ERP系統遷移工作量，並透過大規模自主系統分析、程式碼修復、配置與測試，從而更快速、更可控地推進專案。