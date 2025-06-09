AWS Region 在台灣正式啟用

AWS亞太（台北）區域正式啟用。開發者、新創、企業、教育、娛樂、金融、醫療、製造業和非營利組織，將能選擇位於台灣的AWS資料中心執行應用程式並為終端用戶提供服務，同時滿足客戶資料在地儲存的需求。作為對台灣長期承諾的一部分，亞馬遜計畫投資超過50億美元，以支援台灣資料中心的建設、連接、營運和維護。

AWS基礎設施服務副總裁Prasad Kalyanaraman表示，新的AWS亞太（台北）區域將使各種規模的組織能運用AWS廣泛的雲端服務，從基礎的運算與儲存，到進階的分析與人工智慧（AI），並滿足資料在地儲存的需求。台灣及亞太地區的組織現在可以運用數百萬企業所依賴的AWS全球基礎設施，同時享受只有個位數毫秒的低延遲，進而加速創新、提高營運效率、促進業務成長，並為終端用戶提供更好的體驗。

AWS亞太（台北）區域啟用時由三個可用區域（Availability Zones）組成。目前，AWS在全球37個區域擁有117個可用區域。

AWS已公布計畫在智利、紐西蘭、沙烏地阿拉伯及AWS歐洲主權雲端建立4個AWS區域、13個可用區域。

AWS亞太（台北）區域按照主權設計（sovereign-by-design）架構，如AWS雲端自創立以來一貫的做法。

AWS提供服務豐富、應用廣泛的雲端服務，包括分析、運算、內容交付、資料庫、生成式AI、機器學習、網路（networking）、儲存及其他雲端技術。

為了加速雲端應用在亞太地區普及，亞馬遜持續投入於人才培育，透過AWS Academy、AWS Educate和AWS Skill Builder等專案，幫助學生、在地開發人員、專業技術人員、非技術人員，以及下一代IT領導者培養技能。自2017年以來，亞馬遜在亞太、日本地區為超過900萬人提供雲端技能培訓，在台灣已經培訓超過20萬名雲端技術人員。

AWS亞太（台北）區域是亞馬遜持續投資台灣的最新進展，旨在為企業提供先進且安全的雲端技術。

2014年，AWS在台北啟用Amazon CloudFront邊緣節點，並於2018年增設另一個節點。Amazon CloudFront為高度安全且可程式化的內容交付網路（CDN）服務，能夠以低延遲的高速傳輸向全球用戶提供資料、影音、應用程式和API。

2018年，AWS在台北開設兩個AWS Direct Connect站點，讓客戶能在AWS、自有的資料中心、辦公室及託管環境之間建立專屬的網路連線。隨著AWS亞太（台北）區域啟用，AWS亦將在台北新增AWS Direct Connect站點。

2020年，AWS在台灣推出AWS Outposts。AWS Outposts是一套全託管解決方案，將AWS基礎設施和服務提供至任何本地或邊緣位置，實現真正一致的混合體驗。

2022年，AWS在台北啟用本地區域（AWS Local Zones），再次擴大投資台灣的基礎設施。AWS本地區域是AWS的一種基礎設施部署方式，使運算、儲存、資料庫等服務更靠近人口、產業、IT中心密集的地點，讓客戶能提供給終端用戶只有個位數毫秒延遲的應用程式。

AWS區域由可用區域組成，可用區域是獨立的且位於不同地理位置的基礎設施。可用區域彼此之間不僅具有足夠遠的距離，可以確保客戶業務的連續性；又具備足夠近的距離，為同時使用多個可用區域的高可用性應用程式提供低延遲。每個可用區域都有獨立的供電、冷卻和物理安全措施，並透過冗餘、超低延遲的網路來連接。注重高可用性的AWS客戶可以將應用程式運行於多個可用區域，以獲得更高的容錯能力。

AWS持續致力於提高資料中心的能源效率，包括優化資料中心設計、投資專用晶片，並運用新的冷卻技術進行創新。由AWS委託的埃森哲報告估計，AWS的基礎設施比本地設施效率高4.1倍，且當工作負載在AWS上進行最佳化時，相關的碳足跡最多可減少99%。

AWS亞太（台北）區域將幫助具有資料儲存偏好或要求的客戶把資料安全地儲存在台灣，提供更低的延遲，並將滿足更多亞太地區的企業和組織對雲端服務的需求。從新創、企業、政府到非營利組織，企業都將能使用世界領先的雲端技術來推動創新。