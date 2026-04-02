Akamai 推出智慧編排方案　實現橫跨 4,400 個邊緣位置的分散式推理

Akamai於人工智慧發展歷程中達成重大里程碑，推出全球首個NVIDIA AI Grid參考設計的規模化實作。藉由將NVIDIA AI基礎架構整合至Akamai的基礎設施，並運用其網路上的智慧化工作負載編排，Akamai旨在推動產業從孤立的AI工廠，邁向統一且分散的AI推理網格。

此舉標誌著Akamai於去（2025）年底推出的Inference Cloud演進過程中的重要一步。作為首家將AI Grid付諸營運的企業，Akamai正部署數千個NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU，提供一個平台，使企業能夠以本地運算的即時響應性和全球網路的擴展規模，運行代理式AI（agentic AI）與實體AI（physical AI）。

Akamai營運長兼雲端技術集團總經理Adam Karon表示，AI工廠是專為模型訓練和前沿模型工作負載而建的，而集中式基礎架構將繼續為這些應用場景提供最佳的token經濟效益。但即時影像、實體AI，以及高度並行的個人化體驗，要求在接觸點進行推理，而非往返於集中式叢集。我們的AI Grid智慧編排為AI工廠提供了一種向外擴展推理的方式，利用曾徹底改變內容傳遞的相同分散式架構，將AI工作負載路由至4,400個位置，在適當的時間、以適當的成本完成任務。

AI Grid的核心是一個智慧編排器，作為AI請求的即時調度者。Akamai將其應用程式效能優化的專業知識應用於AI，此工作負載感知的控制平面透過顯著改善每個token的成本、首字響應時間（time-to-first-token）和吞吐量，來優化「token經濟學。

Akamai的一大差異化優勢在於，客戶可透過其龐大的全球邊緣網路，存取經過微調或稀疏化的模型，這為長尾AI工作負載提供了巨大的成本和效能優勢。例如：

規模化成本效益：企業可透過自動將工作負載匹配至適當的運算層級，大幅降低推理成本。編排器應用語意快取和智慧路由等技術，將請求導向適當規模的資源，將高階GPU運算週期保留給真正需要的負載。其底層由Akamai Cloud提供支援，該雲端基於開源基礎架構建置，並提供慷慨的資料傳輸額度，以支援大規模、資料密集的AI作業。

即時響應能力：遊戲工作室可提供AI驅動的非玩家角色（NPC）互動，在毫秒內維持玩家的沉浸感。金融機構能在使用者登入至首頁畫面的關鍵時刻，執行個人化詐欺偵測和行銷推薦。廣播業者能即時為全球觀眾轉碼和配音內容。這些成果均由Akamai全球分散式邊緣網路驅動，該網路擁有超過4,400個配備整合式快取、無伺服器邊緣運算和高效能連線的位置，能在使用者接觸點處理請求，繞過依賴源站的雲端所帶來的往返延遲。

核心層級的企業級AI：大型語言模型、持續後訓練和多模態推理等工作負載，需要只有專用基礎架構才能提供的持續性高密度運算。Akamai由NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU驅動的數千個GPU叢集，為最繁重的AI工作負載提供集中的強大運算能力，以集中式規模補充分散式邊緣。

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