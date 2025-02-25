雲端運算搭配 AI 機櫃！ CKmates 助您驅動智能製造

隨著AI技術的快速發展，AI應用已滲透至各個環節，從智慧工廠、自動化產線，到品質檢測與供應鏈優化，這些技術的落地仰賴龐大的運算能力與高效資料處理，運算平台正是驅動的重要推手。

這三大核心價值讓企業能夠更靈活地運用AI技術，提升競爭力。透過雲端GPU、分散式運算與高可用性架構，企業能加速AI模型訓練。同時，雲端平台可視業務需求自動調整運算資源，並提供加密存儲、存取控管及異地備援等機制，確保企業資料安全合規。

然而企業在AI應用過程中，仍可能面臨機密資料外移法規及部分場景對即時性要求較高等挑戰，也成為企業導入AI的重要課題。

企業應根據應用場景需求部署雲端服務與AI機櫃，雲端服務主要協助企業在資料治理與前期模型訓練階段，提供高彈性的運算資源調度，使AI模型能快速迭代與優化。而AI機櫃則專注於提升在地機房的算力，特別適用於Edge AI（邊緣運算）場景，資料不需來回傳輸至雲端，確保快速響應能力，進一步提升企業營運效率。

CKmates推出「AI算力機櫃租賃」服務，提供搭載8至24片H100 GPU的高階伺服器，整櫃直送現場，企業只需準備電力與網路，即可快速啟動AI訓練工作，無需排隊等待雲端GPU資源以及擔憂機密資料外移。且企業可依需求選擇長期或短期租用，租約到期後可選擇整機購買或歸還。

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