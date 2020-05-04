群暉科技推出企業多工環境的資料管理解決方案

群暉科技（Synology）推出新一代Plus系列桌上型NAS機種，包括配備雙硬碟槽的DS220+、DS720+ 與四硬碟槽的DS420+、DS920+，提供適合進階用戶或企業環境的資料管理解決方案。

全新Plus系列機種DS220+、DS420+、DS720+與DS920+皆搭載新一代Intel處理器，在效能上明顯有感提升，網頁回應速度提升133%、計算任務速度提升超過15%，讓使用者可以更快、更高效地完成工作。此外，DS420+、DS720+與DS920+內建的M.2 2280 NVMe SSD插槽支援SSD快取功能，無須占用儲存硬碟槽就能最佳化效能，尤其能在多用戶的使用環境下，有效加速I／O性能。

Plus系列機種，也支援Synology已發布的數種免授權商業級應用。例如，Synology Drive是基於 Synology NAS的檔案協作解決方案，企業可根據需求啟用，快速佈建團隊遠距辦公的檔案協作中心；Active Backup套件組合是專為企業設計的集中化備份解決方案，能完整保護VMware vSphere及Microsoft Hyper-V上的虛擬機器、Microsoft Windows 伺服器及PC、及Microsoft 365與G Suite帳號，確保四散的營運資料安全無虞，讓NAS從儲存伺服器進一步作為全方位辦公平台。

群暉科技產品管理部協理李弘威表示，Plus 系列一直都是Synology最受歡迎且最多元的產品線之一，此系列機種同時具備優異的處理能力，以及支援容器與虛擬化等進階功能，並搭載如檔案管理、備份等進階的加值軟體，協助企業以具成本效益的方式部署IT服務。