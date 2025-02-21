Workday 推出新一代員工管理系統 Agent System of Record

Workday宣布推出Workday Agent System of Record，幫助企業集中管理所有來自Workday及第三方的人工智慧代理（AI Agent）。Agent System of Record將提供所需支援，助企業有效治理、管理及完善其數位工作團隊，在AI Agent時代蓬勃發展。

隨著AI Agent數量與日俱增，且越為複雜，不同規模的企業同樣面臨各種新挑戰，包括管理部署、安全與合規保障、效能優化，以及成本控制。若缺乏集中管理，企業可面臨的風險包括營運分散、安全風險上升，以及難以衡量AI投資的真正價值。

Agent System of Record能以高效、安全的方式，引入全新的AI Agent，賦予其角色與職責、追蹤其影響、預算並成本預測、確保合規性，並促進企業持續優化。Workday通過提供單一系統管理企業團隊使用的AI Agent，提升IT部門與管理層對AI Agent管理的透明度，掌握AI Agent對工作的影響。

Workday聯合創辦人兼執行主席Aneel Bhusri表示，未來的勞動力將由人類與人工智慧代理共同組成，企業若無法管理這種錯綜複雜的現實，將難以迎頭趕上。相信Workday 具備獨特優勢，能以可信賴且合乎道德的方式，引領員工管理新時代。對個人技能及職能的深刻見解，能引伸至數位員工的管理。未來近在咫尺，如當初邁向雲端一樣，已做好充分準備助企業領先一步。

作為產業領導者，憑藉數十年處理敏感資料和管理複雜的人事流程方面的經驗，Workday在負責任的人工智慧開發方面備受認可。透過 Agent System of Record，企業能根據需求選擇來自Workday、Workday客戶或合作夥伴最合適的人工智慧代理，並確保集中管理、治理和可視化。

Agent System of Record的主要優勢包括：

集中管理：在單一系統內管理所有人工智慧代理，確保其影響力及效能的透明度。

簡化代理部署：迅速部署新代理，設立職能、技能和相關資料的安全存取，加速實現商業價值。

成本管理與優化：預算、預測並優化人工智慧代理的投資回報，確保效率與業務成果的效益。

支援安全及合規部署：透過自動化配置、存取控制及實行相關政策，企業能安心地部署人工智慧代理，減輕風險。

實時營運可視性：實時監測代理活動、執行政策並追蹤使用成本，以優化效能及投資回報。透過實時身分認證、代理協同及財務成本監察，持續監督代理，以達到最佳效能。

Workday亦宣布推出全新職能型AI Agent，企業可透過Agent System of Record 輕鬆部署及管理。目前市面上大多數代理都以任務為基礎，並遵循步驟逐步執行，而Workday的職能型代理擁有一組可設定的「技能」，賦予更多自主性，並能夠更全面地支援擁有相關職能的員工。這些代理能執行數百項個別任務。Workday較早前發布的職能型代理包括：招聘人才、人才流動、培養未來領袖及簡化業務流程。近日發布的全新Workday代理包括：

合約代理：持續分析企業內的合約，發掘隱藏在非結構化資料中的義務與機遇，並推動商業行動以捕捉價值並降低風險。

薪資流程代理：識別和更新無效的薪資資料。自動化審計工作流程、提供見解並推薦修正措施，監控合規性並提供系統更新。

財務審計代理：透過整合複雜的商業文件來監控交易、對賬平衡並審查內部控制，提高審計效率並降低風險。該代理允許審計公司開發直接與 Workday 客戶連接的應用程式。

政策代理：持續讀取公司最新的企業政策細節，無縫且主動地將資訊發送至員工和經理，隨時隨地回應他們的提問或工作需求。提供簡化的自助服務使用體驗、更合規的交易，並降低人力資源團隊日常支援需求，使其能專注處理更複雜的工作。

Workday及其合作夥伴的AI Agent將於Workday Marketplace中發布，讓企業能輕鬆了解詳情並部署符合業務需求的代理。後續，企業和合作夥伴亦可透過Workday開發者平台Workday Extend擴展、自訂及優化AI Agent，並與Workday無縫整合。

Workday Agent System of Record及全新職能型人工智慧代理仍在開發階段，預計將於今（2025）年內推出。