Going Cloud 通過 AWS MSP 資格並獲頒 ISO 27001 國際驗證

Going Cloud宣布取得AWS託管服務供應商（Managed Service Provider，MSP）資格，並通過ISO/IEC 27001資訊安全管理系統（Information Security Management System，ISMS）國際標準驗證，經由加拿大第三方驗證機構環奧國際驗證公司（TCIC）頒發，展現Going Cloud在AWS雲端維運的專業能力以及資訊安全的高度重視。

Going Cloud通過AWS MSP資格檢驗，能為企業提供7X24全天候即時監控的雲端託管服務，不但可以擁有完善的網路安全保護、權限管理及事件日誌分析，確保數據和系統安全，還能透過持續優化雲端架構、降低營運成本，提升資源利用效益。

科科科技雲端智慧業務群總經理黃柏淞表示，Going Cloud AI雲端技術與專案經驗屢獲AWS肯定，繼拿下AWS Rising Star Partner of the Year–Technology合作夥伴年度大獎後，再順利取得MSP資格，同時獲頒第三方國際資安標準ISO 27001驗證，藉此印證Going Cloud服務品質與資安維運具備雙重保障。Going Cloud身為亞太領先的雲端AI技術顧問，將持續精進專業能力幫助企業加速雲端數位轉型。

Going Cloud通過AWS MSP託管服務審核，項目涵蓋：規劃、架構、監控、風險管理、災難復原、客戶滿意及財務健全...等嚴謹的檢驗。此外在資安管理方面，Going Cloud更進一步取得第三方國際資安標準ISO 27001驗證。ISO 27001是經過全球認可且通用的資訊安全管理系統標準，由國際標準組織（ISO）與國際電工委員會（IEC）聯合制定，用來驗證企業的資訊安全管理系統風險評鑑與管理規劃是否完備，協助降低內部資安風險，與強化外部威脅應變能力。

TCIC全球營運總經理梁日誠表示，ISO 27001是資訊安全管理系統的國際資安標準，Going Cloud通過TCIC的公正第三方驗證，不僅代表Going Cloud實踐對企業資訊保護的承諾，更展現其在雲端服務安全的專業能力。本次ISO 27001驗證的要求事項，包含管理系統與93項控制措施，Going Cloud順利通過檢驗，專業技術接軌國際資安，能協助企業提升資安管理的能力，有效降低營運中斷等資安事件發生的可能性及衝擊。