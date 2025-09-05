洛克威爾自動化以 AI 驅動製程優化與能源管理　助化工產業智慧轉型

據洛克威爾自動化近期發布的《智慧製造現狀報告》指出，95%企業已投資或規劃於未來五年內投資AI技術，彰顯企業將AI視為發展關鍵，以最佳化生產效率與強化決策能力。洛克威爾自動化出席2025年台灣化學產業高峰論壇暨展覽，探討產業創新技術與解決方案深化應用，以智慧基礎建構、AI驅動製程優化與數據賦能永續三大核心，聚焦智慧化學工廠布局，協助產業強化韌性並提升競爭力，領航化工業數位轉型之路。

過往化工產業側重於製程技術層面，然因應市場變遷，企業則需對製造執行系統（MES）、資訊安全及能源管理進行技術優化及擴增，以強化產線韌性。對此，洛克威爾自動化針對智慧化學工廠提出關鍵技術布局：

建立智慧轉型基礎：穩定且具擴展彈性的智慧製造環境可有效加速轉型進程，透過PlantPAx DCS分散式控制系統強化批次製程控制、即時數據對接等功能，提升產線效率以及設備擴充彈性，有效加速啟動新製程、產品與市場策略，在變動的全球市場中持續保持競爭優勢。

以AI驅動製程優化：面對化工複雜的製程特性，產線難以單獨透過控制系統進行優化。對此，洛克威爾自動化藉Pavilion8模型預測控制（MPC）結合AI技術，於硬體系統上建立情報層，強化原料與能源的動態監測及反饋能力。同時，洛克威爾自動化也持續深化AI整合，將技術影響力擴大至異常偵測、預測性維護與品質控管等，升級生產與管理效率。

數據分析強化永續量能：全球永續規範日益嚴苛，洛克威爾自動化強調以數據力驅動化工能源管理，例如：FactoryTalk Analytics以視覺化工具協助產線最佳化整體設備效率，並利用FactoryTalk DataMosaix數據分析精準辨別高耗能環節，進而協助企業完善能源策略，實現節能減碳與永續經營目標。

洛克威爾自動化化工產業資深客戶經理劉俊麟表示，數位轉型浪潮下，化工產業需要的不僅是逐步導入單一的數位化工具，而是建置具彈性與整合能力的智慧製造平台，推動製程效率與營運韌性並進發展。洛克威爾自動化持續深化數位自動化及AI技術整合，協助化工產業打造透明且合規的生產架構，實現數據驅動的智慧生產、決策與能源優化，實踐永續化學之道。

洛克威爾自動化近期協助國際材料科學領導業者導入全廠能源管理系統，成功減少廠區能源消耗；前期聚焦顧問調研，協助廠區進行現況分析與設備查驗，分別以能源模擬、數據量測鎖定優化路徑，後期則依據需求調整部署策略，透過大數據分析預測，即時監控快速回應異常，並結合廠區能源分析發掘潛在改善空間，打造效能最佳化且符合永續目標的智慧工廠。