打造安全的數位未來！台灣數位信任協會正式成立

由各界專家組成、以推動數位信任環境建構為宗旨的台灣數位信任協會（Digital Trust Association in Taiwan）正式成立，透過舉辦首屆會員大會以及產官學論壇，提升社會大眾對數位信任議題的關注。協會倡議台灣在發展數位經濟智慧國家的同時，應強化數位安全與防範詐騙的投入，並鼓勵政府和跨產業夥伴共同加入防詐陣線。為展現政府對數位信任生態發展的期許，數位發展部部長黃彥男、刑事警察局科長林書立等代表皆親臨現場。台灣數位信任協會透過產官學對談，匯聚意見領袖和產業建言，共同推動數位信任新紀元。

隨著數位科技迅速發展，全球面臨不斷增加的詐騙威脅和資安風險。而世界經濟論壇也建立起「數位信任」的具體目標與評鑑架構，確保各國數位經濟和智慧城市發展的同時，數位信任的議題能夠受到重視。根據國際資安大廠研究指出，2023年台灣遭受網路攻擊事件急遽增加逾80%，每秒近有1.5萬次攻擊發生，受網攻威脅列亞太之冠。且據刑事局統計，2023年詐騙財損金額累積高達88億元，顯示資訊安全或詐騙防治仍是當前難題，導致社會輿論瀰漫「數位服務不信任」的氛圍。

台灣數位信任協會由專業學者、反詐騙志工、意見領袖以及跨領域業者自發性推動，以教育宣導、政策倡議、產業合作、國際交流等四大任務，建立數位信任發展的第一步。經首屆會員大會投票選舉協會理監事代表，由前國家通訊傳播委員會主任委員、數位經濟暨產業發展會副理事長詹婷怡獲選擔任第一屆理事長，理事依字母及筆劃順序分別為團體會員 Coupang（酷澎）、CyCraft（奧義智慧）、DEVCORE（戴夫寇爾）、D&B（鄧白氏）、EY（安永）、Gogolook（走著瞧）、LINE（台灣連線）、XREX（鏈科）、一卡通、永豐銀行、資策會資安所，以及個人會員施立成（臺灣微軟總經理）、柯淑芬（Google Cloud前臺灣總經理）、蔡文宜（臺北醫學大學醫療暨生物科技法律研究所助理教授）。監事則由陶韻智、葉奇鑫、張紹斌擔綱，並邀請台灣網路資訊中心TWNIC董事長、也是APNIC EC主席黃勝雄博士及其他專家擔任顧問，會員還包括國內在資安防護及詐騙防治的第一線專業人士，可謂集國內數位信任領域專家及實務產官學研之大成。

未來，台灣數位信任協會將從以實際社會議題出發，深掘數位風險缺口，積極提出政策倡議，並推進政府和各產業建立夥伴關係、推動詐騙識讀教育，建立符合世界潮流的數位信任環境。台灣數位信任協會第一屆理事長詹婷怡表示，希望凝聚產官學界的力量，共同打造一個更加安全、可信任的數位環境，以有效地應對數位詐騙和資安風險，為網路社會、數位經濟、及智慧國家的發展奠定基礎。自協會開始籌備時起，即陸續邀集了第一線經手詐騙案件的律師、檢察官、學者參與，更有來自資訊、資安、金融、電商、支付、電信、區塊鏈等領域的國內外業者相繼加入，共計逾50名團體和個人會員。在理監事團隊與所有會員的共同努力下，本協會將扮演公私協力的橋樑，成為數位信任藍圖的關鍵拼圖、接軌國際。

數位發展部部長黃彥男指出，數位信任不僅是現代社會的基石，全民的隱私和資訊安全，更是維持社會穩定和經濟發展的關鍵。未來政府將推進智慧防詐和數位信任的建設，運用數位工具來提升『全民數位韌性』，並加強輔導及投資數位產業，推動我國 AI、軟體及資安產業發展，以AI實踐行動創新的目標。期許協會與民間業者能夠持續提出建言，政府將不斷傾聽、給予全力支持。