NetApp 全新高效能系統　加速關鍵區塊儲存工作負載

NetApp推出針對區塊儲存最佳化的全新全快閃NetApp ASA A系列儲存系統，能讓每家企業都能實現儲存現代化。透過這些新系統及NetApp智慧型資料基礎架構的持續進步，客戶再也無需在儲存裝置的操作簡易性、高階性能和成本效益間做出取捨。

全新全快閃NetApp ASA A系列系統提供三大關鍵優勢，可協助客戶管理最先進的區塊儲存工作負載：

操作簡易：企業能利用這款簡易的儲存解決方案，簡單到任何人都能部署、管理和升級。ASA系統可在數分鐘內完成部署、數秒內完成佈建，採用ASA系統既快速又省事。日常管理由內建的AIOps和與VMware的深度整合驅動，只需幾個步驟即可完成，任何人都能輕鬆處理。

功能強大：透過市場領先的效能、經過驗證的可靠性和智慧型資料管理，IT團隊可以使用新系統加速VMware和資料庫應用程式運行。ASA A系列提供從數百萬IOPs到穩定毫秒級以下延遲的豐富效能和效率。透過先進的功能，如橫向擴展叢集、無縫工作負載平衡、99.9999%可用性保證、NetApp勒索軟體恢復保證，以及應用程式感知備份，使用者可獲得市場領先的儲存裝置，隨時可為其區塊工作負載提供支援和整合。

經濟實惠：企業將能以降低25-50%的先期費用獲得無可比擬的價值，並享有更佳的長期投資報酬率。透過這樣的定價，企業能在符合預算限制的前提下實現現代化，轉向操作簡易、功能強大的全快閃儲存方案，並享有業界領先的原始儲存到有效儲存效率。此外，低功耗設計有助於節省成本，而低營運開銷則能長期大幅降低整體擁有成本（TCO）。

為了支援全新的ASA A系列產品，NetApp已強化其資料基礎架構洞察服務（Data Infrastructure Insights），以提升ASA平台的監控與分析能力。透過這些更新，企業能夠更有效管理其資料基礎架構的可見性、最佳化和可靠性，進而提升節省成本並增進效能。

NetApp資深副總裁暨企業儲存事業部總經理Sandeep Singh表示，透過全新的NetApp ASA A系列系統，企業能在不犧牲操作簡便性的前提下實現營運現代化，滿足對高效能區塊儲存工作負載日益成長的需求，同時享有高階功能。更簡單的操作和經濟實惠的價格，讓企業擁有充裕時間和資源，運用強大的儲存系統來推動業務創新。

NetApp台灣總經理朱宥鑫表示，台灣各行各業都在提高競爭力的同時，也承受著降低成本的巨大壓力。NetApp ASA A 系列系統的儲存產品組合，將在資料基礎架構領域為台灣企業帶來極大幫助。各大企業將能以更高的智慧和復原能力來管理整個資料集，最佳化其當前業務並為未來做好準備。

除了推出ASA A系列之外，NetApp還持續發布多項針對其產品組合的全新強化功能，進一步推進智慧型資料基礎架構的發展，其中包括：