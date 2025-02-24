AI 智慧運算的能源挑戰與電力策略

在AI算力產業蓬勃發展的今天，資料中心作為數位化經濟的基礎設施，正面臨著前所未有的挑戰與機會。如何構建高效率、高可靠、可持續的電力基礎設施，成為算力產業發展的重要課題。

現在我們必須保護電網免受AI波動的影響，這是一個新的技術問題，在生成式 AI興起的時代，供電系統正在面臨多面向、高度複雜的挑戰。

從算力中心角度看，AI對供配電系統的挑戰主要展現在三個方面：

首先是功率和容量需求的爆炸式成長，數百MW（MegaWatt）甚至更大規模的資料中心園區不斷出現； 其次是機櫃功率密度的提升，目前已達到 60-70 千瓦（kW），預計將可能達到200千瓦（kW），如此之高的機櫃功率密度將帶給配電、電源和冷卻系統巨大的挑戰； 最後是獲得電力資源的難度變大，大型資料中心園區面臨著電力供應、土地資源和電網連接等方面的瓶頸。

在設法解決這些問題的同時，AI負載也被觀察到有一些特性：相較於傳統算力負載，AI負載功率更大，同時波動性也更大。這種波動將反向影響到電網供電的穩定性，這也對供配電系統提出了全新的挑戰。

以不斷電系統（UPS）而言，傳統的UPS普遍有體積大、耗能、難維護的缺點，面對智算時代複雜的能源挑戰，資料中心的電力基礎設施必須持續創新突破，由於AI負載量提升，必須更著重電力轉換效率與性能，以節能電費、降低電力和冷卻費用等營運成本（OPEX）；另外還需要優化的是UPS的佔地面積，才能把更多寶貴的機房空間留給運算和資料儲存的IT設備。

UPS的設計方面，必須考慮緊湊的尺寸，避免佔據寶貴的資料中心空間，並聯冗餘功能可實現多台並聯，降低斷電風險，或隨著成長而擴充容量。以伊頓9395XR UPS為例，其繼承了旗艦機種9395 UPS的高性能，雙轉換效率可達97.5%，並在開啟ESS節能模式後，效率超過99%，在性能和佔地面積有優勢。

UPS的部署主要是為了提供高品質、可靠的備援電力，若是要進一步做到儲能，業界已有兼具儲能與UPS的創新技術，協助資料中心在尖峰需求時段最佳化電力使用，還能獲得額外電費收益。現在的技術已經可以做到結合UPS及儲能二合一的設計，可以做「削峰填谷」，創造節省電費、參與需量競價等額外的經濟效益，超越原本UPS的備用電源的範疇。隨著用電需求增加，「電網互動式UPS」能夠智慧化響應電網需求，同時持續供應場域穩定電源，維持設備正常運轉，而在既有電力系統需要改造時，電網互動式UPS能夠更好地滿足能源轉型與ESG的目標，升級成為智慧電網。

隨著全球能源轉型不斷演進，加上AI算力需求激增，資料中心除了配置UPS，還需要思考如何在能源結構加入更多再生能源、儲能等組合，以因應市場的變化。

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