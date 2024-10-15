SHOPLINE 瞄準三大營運動能　全方位升級支付服務

SHOPLINE除了幫助商家實現全通路整合，更推出完整結合電商後台的一站式智慧金流服務系統SHOPLINE Payments，打造全方位OMO零售金流體驗。SHOPLINE首度公布旗下金流營運目標，第四季將聚焦三大重點面向，包括：擴大SHOPLINE Payments服務範圍，全面開放非SHOPLINE商家申請使用；其二是攜手台灣先買後付（Buy Now Pay Later，BNPL）AFTEE先享後付，提供商家和消費者更多元、便利的支付選項；第三則是持續升級商家服務體驗，推出免另外串接的「一鍵收」全新功能，並持續強化資安防護，提供商家最高安全等級的金流串接服務。

SHOPLINE聯席總裁兼支付業務負責人徐向緯表示，SHOPLINE Payments提供買賣雙方安全且穩定的交易環境，自服務推出以來，交易成功率穩定維持在99.9%，商家數量亦逐年成長，目前滲透率已超過90%。在服務推出三年之際，期望進一步擴大金流服務的適用範圍，讓更多非SHOPLINE商家也能享受兼具穩定、安全及順暢的智慧金流服務；同時將持續與多方金流夥伴合作，完善更多元的支付應用場景。展望未來和第四季電商旺季，也看好強勁的金流需求，預計帶動成功交易量較上一季翻倍成長。

關鍵動能一：SHOPLINE Payments全面開放非SHOPLINE商家使用，帶動成功交易金額成長5倍

為迎戰年末電商購物旺季，商家紛紛提前佈局行銷策略，為了確保自家網站能負荷龐大的訂單湧入，金流系統的穩定性為商家重視的一大關鍵。SHOPLINE自2021年推出智慧金流服務系統SHOPLINE Payments，一站式處理商家從申請、開通到後續款項撥款、收退等帳務作業，幫助商家節省與第三方金流溝通成本，大幅提升帳務管理效率。SHOPLINE Payments同時致力提供友善的購物環境，消費者在結帳過程中，無須頁面跳轉即可快速完成結帳，自服務推出以來有效提高轉單率，創下交易成功率高達99.9%的優異表現。

為打造全方位OMO零售金流體驗，SHOPLINE宣布擴大旗下金流服務範圍，即日起開放有第三方金流需求的線上或實體商店、個人戶、企業品牌、代理商等，即使非SHOPLINE商家也能申請使用SHOPLINE Payments，提供更完整、免設置費、免年費之金流串接服務。自今年試行以來，成功帶動今年用戶數和交易量爆發性增長，用戶平均每月成長率超過280%，平均每月成功交易金額更提升5倍。

關鍵動能二：與AFTEE先享後付合作，助力商家瞄準全新客群

宣佈與先買後付品牌AFTEE先享後付合作。AFTEE先享後付能為消費者提供更彈性、快速且安全的支付選項，透過輸入手機號碼、10秒完成結帳的零摩擦支付流程，有助於提升商家訂單轉換率；此外，先買後付支援分期付款功能，進一步降低消費者購買門檻，能為商家吸引新的消費客群，為買賣雙方帶來全面升級的交易體驗。

關鍵動能三：SHOPLINE Payments完善資安防護建置，服務再升級推出「一鍵收」全新功能

SHOPLINE Payments全新推出「一鍵收」功能，僅需10秒即可快速建立收款連結或QR Code，使網路商家能在進行直播、團購等多元行銷時，將收款連結放置於社群平台留言處，顧客點擊後即可直接進入結帳頁面，有效提升訂單轉換率；而小型的實體商家或個人工作室，亦能透過「一鍵收」產出收款連結，節省結帳硬體設備的建置成本，滿足商家多元的金流應用場景。

除了優化產品服務，SHOPLINE Payments持續以最高規格的金流風險管控，為商家及顧客提供安全的支付環境。在交易安全方面，SHOPLINE Payments搭載獨家AI智慧風險監控系統，能即時分析風險指數、監控安全性，並採用動態3D驗證，僅針對高風險交易進行額外驗證，有效幫助品牌提高交易成功率；同時採用VISA旗下Cybersource風控系統，藉由其全球最大反詐欺檢測雷達和VISA全球管理資料庫，精準判斷並阻擋可疑交易，為商家提供完整的反詐欺及風險管理解決方案。SHOPLINE Payments除了在今年取得PCI DSS Level 1（支付卡產業資料安全標準）最高等級認證，符合保障持卡人資料安全的全球統一規範，亦通過數位發展部建立的「第三方支付能量登錄」機制，未來SHOPLINE也將與公部門共同協力防詐，以最高規格全力維護電商交易安全性。