至上電子採用Rimini Street為其Oracle支援服務

Rimini Street宣布台灣電子零組件代理經銷公司之一的至上電子，決定改採Rimini Street為Oracle E-Business Suite以及Oracle Database 的支援服務夥伴。並在引進之後，成功降低至少50%的維護費用，同時享受之前得不到的超快速優質支援服務。

至上電子評估Oracle軟體升級已一段時間，但並未看到足夠的明顯業務價值來證明增加成本和業務中斷的合理性。相反的，在Rimini Street第三方的支援下，該公司現在可以使用當前的Oracle軟體版本至少15年，而無需進行任何升級或遷移。

至上電子是台灣第三大電子零組件代理經銷公司，為提供零組件銷售服務同時讓經營團隊能在競爭激烈的全球市場掌握機先，運作順暢的Oracle軟體及資料庫扮演重要角色。但為了試圖降低高昂的維護支援費用，並尋找比原廠更即時、優質的支援，至上電子起意評估第三方支援服務的可能性。評估過程十分嚴謹，至上電子與Rimini Street安排了一次模擬演習，為跟上公司超快速服務的營運模式同時檢視問題解決的速度與正確性，最終，經過幾次成功的測試，並通過了台灣金管會（FSC）和國際會計準則（IFRS）的嚴格標準，Rimini Street贏得客戶的信心，也促使至上電子決定從Oracle轉採Rimini Street的服務。

至上電子資訊及人資部門陸亨傑協理表示，成功採納第三方支援服務的條件之一就是IT部門有經驗豐富的專業Oracle系統技術人員，能夠日常駕馭企業系統。但同時也需要部署強大的支援系統以分攤風險。Rimini Street所提供的支援確實非常優質並且快速，遠遠優於從Oracle獲得的服務。此外，還能針對自行開發部分提供支援，同時提供原廠無法做到的效能調教服務。

至上電子公司目前運作的系統是EBS 11.5.10.2，該版本已不再能從原廠接收新的更新、修補或稅務、法律和法規更新，基本上，Oracle已不再完整支援12.1之前的所有Oracle E-Business Suite版本。該公司還配置Oracle Database 11g版本，到2020年底，原廠也將不再完整支援。有了Rimini Street支援服務，至上電子將擁有自轉換起至少15年對於現有Oracle系統的支援。

與所有Rimini Street客戶一樣，至上電子擁有一位在Oracle軟體方面平均15年經驗的專屬主要支援工程師（PSE），背後並有24/7/365全天候提供支援的功能和技術工程師團隊。客戶還將獲得領先業界的服務水平協議（SLA），也就是對於嚴重（P1）問題，15分鐘的保證回應時間。

Rimini Street東南亞暨大中華區總監蕭健維表示，在通過對於該Oracle EBS和Database嚴格的模擬測試，且完全符合法規和會計標準後，很榮幸成為至上電子的企業系統維護夥伴。事實上，在台灣有許多企業採行高度客製化的ERP系統，且無法得到原廠完整的支援。此外，政府對於會計和財務報告也有嚴格的要求。Rimini Street彈性且客製化的服務方式，可確保客戶的關鍵系統和軟體能保持符合全球法規，並讓客戶避免不必要的升級和遷移，將投資效益最大化。